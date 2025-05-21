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НФЛ дозволила своїм гравцями представляти національні збірні на Олімпійських іграх 2028

Руслан Травкін — 21 травня 2025, 11:41
НФЛ дозволила своїм гравцями представляти національні збірні на Олімпійських іграх 2028
x.com/NFL

Власники клубів Національної футбольної ліги одноголосним рішенням підтримали дозвіл збірній США залучати гравців НФЛ до своїх лав на Олімпійські ігри 2028 у змаганнях з флаг-футболу.

Про це повідомила пресслужба ліги. Деталі наводить AP News.

Голосування на весняних зустрічах у Міннесоті у вівторок дозволило лізі узгодити положення безпеки та логістику складання графіків з Асоціацією гравців НФЛ та відповідними олімпійськими органами, перш ніж це стане реальністю під час наступних літніх Ігор у Лос-Анджелесі.

"Я думаю, що світ нарешті має можливість побачити участь найкращих спортсменів світу", – сказав виконавчий віцепрезидент ліги з футбольних операцій Трой Вінсент.

Збірним, які кваліфікуються на Олімпіаду, можна буде мати в ростері лише одного гравця з чинним контрактом у НФЛ.

Чоловіча та жіноча збірні США минулого сезону виграли золоті медалі на чемпіонаті світу з флаг-футболу IFAF у Лахті, Фінляндія. Чоловіча збірна вже виграла п'ять чемпіонатів світу з флаг-футболу IFAF поспіль, а жіноча – три поспіль.

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Флаг-футбол – це безконтактна версія американського футболу, де замість жорстких зіткнень і захоплень гравці зривають спеціальні прапорці (флаги), прикріплені до поясу суперника. Буває що прапорці бувають і на інших частинах тіла. Грають 5 на 5 або 7 на 7. Флаг-футбол дебютує на наступних Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, жіноча збірна України з флаг-футболу стала тріумфаторкою турніру Future Bowl 2025, який проходив у Братиславі.

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