НФЛ дозволила своїм гравцями представляти національні збірні на Олімпійських іграх 2028

Власники клубів Національної футбольної ліги одноголосним рішенням підтримали дозвіл збірній США залучати гравців НФЛ до своїх лав на Олімпійські ігри 2028 у змаганнях з флаг-футболу.

Про це повідомила пресслужба ліги. Деталі наводить AP News.

Голосування на весняних зустрічах у Міннесоті у вівторок дозволило лізі узгодити положення безпеки та логістику складання графіків з Асоціацією гравців НФЛ та відповідними олімпійськими органами, перш ніж це стане реальністю під час наступних літніх Ігор у Лос-Анджелесі.

"Я думаю, що світ нарешті має можливість побачити участь найкращих спортсменів світу", – сказав виконавчий віцепрезидент ліги з футбольних операцій Трой Вінсент.

OFFICIAL: NFL players will be allowed to compete in Flag Football at the LA28 Olympic Games pic.twitter.com/Ki4ryK2FtY — NFL (@NFL) May 20, 2025

Збірним, які кваліфікуються на Олімпіаду, можна буде мати в ростері лише одного гравця з чинним контрактом у НФЛ.

Чоловіча та жіноча збірні США минулого сезону виграли золоті медалі на чемпіонаті світу з флаг-футболу IFAF у Лахті, Фінляндія. Чоловіча збірна вже виграла п'ять чемпіонатів світу з флаг-футболу IFAF поспіль, а жіноча – три поспіль.

Флаг-футбол – це безконтактна версія американського футболу, де замість жорстких зіткнень і захоплень гравці зривають спеціальні прапорці (флаги), прикріплені до поясу суперника. Буває що прапорці бувають і на інших частинах тіла. Грають 5 на 5 або 7 на 7. Флаг-футбол дебютує на наступних Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, жіноча збірна України з флаг-футболу стала тріумфаторкою турніру Future Bowl 2025, який проходив у Братиславі.