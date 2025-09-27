Париж-2025: жіноча збірна України пройшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи, чоловіки виступили не так вдало

Вчора, 26 вересня, завершилися матчі групового етапу чемпіонату Європи з флаг-футболу. Змагання проходить у Парижі. Чоловічий і жіночий ЧЄ відбувається паралельно.

Жіноча збірна продемонструвала чудовий результат, завершивши груповий етап з показником 3-1.

Результати жінок

Велика Британія – Україна 31:26

Фінляндія – Україна 14:34

Україна – Чехія 27:6

Україна – Туреччина 33:32

Австрія – Україна 47:7

"Синьо-жовті" відразу продемонстрували власні амбіції, коли дали бій чемпіону Європи-2023 Великій Британії. Після цього були впервнені тріумфи над фінками та чешками – учасниками ЧС-2024. Несподівано виникли проблеми з туркенями.

https://www.facebook.com/ulaf.ua

У матчі 1/4 фіналу українки поступилися Австрії. Сьогодні, 27 вересня їх очікує зустріч проти Німеччини. Якщо буде перемога – українки проведуть матч за 5-6 місце. У разі поразки змагатимуться за 7-му сходику.

Для жіночої збірної це другий чемпіонат Європи в історії. Два роки тому українки зазнали поразок у всіх шести поєдинках.

Результати чоловіків

Україна – Португалія 26:19

Італія – Україна 39:13

Україна – Ірландія 20:39

Новегія – Україна 13:18

Швейцарія – Україна 36:0

Чоловіки розпочали з перемоги над Португалією, але потім програли фаворитам групи італійцям. Досить сенсаційно завершився розгром і матч з ірландцями, який два роки тому "синьо-жовті" здолали.

Свої шанси на вихід українці зберегли успіхом над норвежцями, але треба було перемагати бронзового призера ЧС-2024 швейцарців. Утім, не пішло все з самого початку.

https://www.facebook.com/ulaf.ua

Збірна України опустилася в сітку за 9-24 місце. Першим суперником буде команда Чехії. На континентальнії першості два роки тому українці фінішували одинадцятими.