Чемпіон – найкраще спортивне видання 2024 року в Україні

Національний олімпійський комітет України нагородив переможців щорічного конкурсу серед спортивних журналістів "Олімпійська Україна".

У номінації найкраще спортивне видання 2024 року відзнаку отримала редакція сайту "Чемпіон".

Заступник головного редактора Champion.com.ua Микола Дендак визнаний найкращим дебютантом року у спортивній журналістиці.

Крім того, спеціальний кореспондент "Чемпіона" Максим Розенко – найкращий журналіст (серед представників електронних видань) у році, що минає.

Переможців конкурсу обирала комісія НОК "Преса та комунікації", яка високо оцінила роботу журналістів нашого сайту.

Нагадаємо, на початку 2024 року "Чемпіон" повернувся до медіагрупи "Українська правда". Наші кореспонденти висвітлювали з місця подій зокрема чемпіонат Європи 2024 з футболу, Олімпійські ігри 2024, а також обидва чемпіонські поєдинки боксера-професіонала Олександра Усика.