Плейоф НФЛ: Філадельфія у складному протистоянні вибила Ремс

У ніч з 19 на 20 січня відбувся матч плейоф Національної футбольної ліги.

Філадельфія Іглз у непростому матчі здолала Лос-Анджелес Ремс.

Домашня підтримка дозволила господарям виграти перший період, але наступні два залишилися за гостями – 16:15 за Іглз.

Останній період уже проходив на засніженому полі, проти "орли" провели його впевненіше і забрали перемогу.

Американський футбол – плейоф НФЛ

Divisional playoffs

Філадельфія Іглз – Лос-Анджелес Ремс 28:22 (13:7, 0:3, 3:5, 12:7)

Нагадаємо, вчора путівку до фіналу конференції здобув чинний чемпіон Канзас-Сіті Чіфс та Вашингтон Коммандерс, які сенсаційно вибили Детройт Лайонс.