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Плейоф НФЛ: Філадельфія у складному протистоянні вибила Ремс

Руслан Травкін — 20 січня 2025, 02:30
Плейоф НФЛ: Філадельфія у складному протистоянні вибила Ремс
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У ніч з 19 на 20 січня відбувся матч плейоф Національної футбольної ліги.

Філадельфія Іглз у непростому матчі здолала Лос-Анджелес Ремс.

Домашня підтримка дозволила господарям виграти перший період, але наступні два залишилися за гостями – 16:15 за Іглз.

Останній період уже проходив на засніженому полі, проти "орли" провели його впевненіше і забрали перемогу.

Американський футбол – плейоф НФЛ
Divisional playoffs

Філадельфія Іглз – Лос-Анджелес Ремс 28:22 (13:7, 0:3, 3:5, 12:7)

Нагадаємо, вчора путівку до фіналу конференції здобув чинний чемпіон Канзас-Сіті Чіфс та Вашингтон Коммандерс, які сенсаційно вибили Детройт Лайонс.

НФЛ Американський футбол Філадельфія Іглз

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