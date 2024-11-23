Сніг не завадив показати чудовий матч: Клівленд обіграв Піттсбург у першому поєдинку 12 тижня НФЛ-2024
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Відкривало 12 ігровий тиждень Національної футбольної ліги сезону-2024 протистояння між Клівленд Браунс та Піттсбург Стілерз.
Поєдинок завершився перемогою команди зі штату Огайо з рахунком 24:19.
У першому періоді командами не вдалося набрати очок. З другого періоду команди вже активніше ввімкнулися в гру.
Особливо вдалим вийшов четвертий період - команди зробили по два тачдауна. Не став на заваді і снігопад.
НФЛ – американський футбол
22 листопада, 12 тиждень
Клівленд – Піттсбург – 24:19 (0:0, 10:3, 0:3, 14:13)
Найцікавіші моменти матчу:
Переможний тачдаун від Ніка Чабба:
Келвін Остін ловить у заліковій зоні 30-ярдовий пас від Расса Вілсона:
Зміна погоди під час гри: