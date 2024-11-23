Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Сніг не завадив показати чудовий матч: Клівленд обіграв Піттсбург у першому поєдинку 12 тижня НФЛ-2024

Руслан Травкін — 23 листопада 2024, 13:37
Сніг не завадив показати чудовий матч: Клівленд обіграв Піттсбург у першому поєдинку 12 тижня НФЛ-2024
x.com/browns

Відкривало 12 ігровий тиждень Національної футбольної ліги сезону-2024 протистояння між Клівленд Браунс та Піттсбург Стілерз.

Поєдинок завершився перемогою команди зі штату Огайо з рахунком 24:19.

У першому періоді командами не вдалося набрати очок. З другого періоду команди вже активніше ввімкнулися в гру.

Особливо вдалим вийшов четвертий період - команди зробили по два тачдауна. Не став на заваді і снігопад.

НФЛ – американський футбол
22 листопада, 12 тиждень

Клівленд – Піттсбург – 24:19 (0:0, 10:3, 0:3, 14:13)

Найцікавіші моменти матчу:

Переможний тачдаун від Ніка Чабба:

Келвін Остін ловить у заліковій зоні 30-ярдовий пас від Расса Вілсона:

Зміна погоди під час гри:

НФЛ Американський футбол

НФЛ

Джетс відмовляться від послуг 4-разового MVP НФЛ – ESPN
Філадельфія обіграла Вашингтон у першому матчі 11 тижня НФЛ-2024
НФЛ має намір провести наступного року 8 матчів регулярного сезону за межами США
Матч у Мюнхені, спасіння Канзасу: результати 10 тижня НФЛ
Балтімор мінімально здолав Бенгалз у першому матчі 10 тижня НФЛ

Останні новини