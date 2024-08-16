Рекордна кількість видів спорту: Україну на Паралімпіаді представлять 140 спортсменів

На Паралімпіаді у Парижі Україна буде представлена 140 атлетами: 96 чоловіків та 44 жінки.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українці будуть змагатися у 17 з 22 видах спорту — це рекорд в паралімпійській історії України.

Зі 140 паралімпійців, що увійшли до заявки, 101 має ураження опорно-рухового апарату, 30 — порушення зору та дев'ять – порушення розумово-фізичного розвитку.

На Іграх українські атлети будуть змагатися у легкій атлетиці, паверліфтингу, дзюдо, стрільбі з лука, настільному тенісі, фехтуванні на кріслах колісних, кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі, веслуванні на каное, триатлоні, бадмінтоні, тхеквондо, боччі (вид спорту, який близький до боулінгу й петанку) та у волейболі сидячи.

Паралімпіада-2024 відбудеться в Парижі від 28 серпня до 8 вересня.

Нагадаємо, на попередніх літніх іграх в Токіо-2020 українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.