Жаркова занурилася на 113 метрів і здобула "золото" ЧС-2026 з фрідайвінгу в дисципліні CWT

Українка Наталія Жаркова стала чемпіонкою світу-2026 з фрідайвінгу в дисципліні CWT – зануренні з постійною вагою в ластах.

На змаганнях у Лімасолі на Кіпрі 7 жовтня українка успішно виконала заявлене занурення на 113 метрів. Судді зарахували спробу без штрафів: Жаркова отримала білу картку та 113 очок.

Срібну медаль виборола француженка Жад Агботон, яка занурилася на 101 метр. "Бронзу" здобула угорка Жофія Тьорчік: вона заявила 115 метрів, але розвернулася на глибині 108 метрів.

Через достроковий розворот і відсутність маркера її підсумковий результат становив 100 очок.

Чемпіонат світу-2026 з фрідайвінгу

CWT, жінки

Наталія Жаркова (Україна) – 113 м, 113 очок. Жад Агботон (Франція) – 101 м, 101 очко. Жофія Тьорчік (Угорщина) – 108 м, 100 очок після штрафів

Нагадаємо, у серпні поточного року українські фрідайверки здобули медальний дубль на ЧС-2026 під егідою CMAS.