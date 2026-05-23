Другий світовий рекорд за тиждень: українка тріумфувала на турнірі в Єгипті

Українська фрідайверка Наталія Жаркова встановила другий світовий рекорд під час змагань Only One AIDA Competition 2026, що проходять у Шарм-ель-Шейху.

На третій день змагань спортсменка занурилася на глибину 106 метрів у дисципліні Free Immersion (вільне занурення без ласт з використанням троса).

У цій дисципліні атлети не використовують ласти, а спускаються на глибину і повертаються на поверхню, підтягуючись руками вздовж троса.

Українка в підсумку показала результат 106 метрів, що стало новим світовим рекордом. Крім того, це занурення є найглибшим результатом, коли-небудь досягнутим жінкою в цій дисципліні серед усіх федерацій підводного спорту, що офіційно фіксують світові рекорди.

Для Жаркової це другий світовий рекорд за тиждень. У перший день змагань українка встановила світовий рекорд у стрибках у біластах.