Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Плавання

Другий світовий рекорд за тиждень: українка тріумфувала на турнірі в Єгипті

Олександр Булава — 23 травня 2026, 22:44
Другий світовий рекорд за тиждень: українка тріумфувала на турнірі в Єгипті
Наталія Жаркова
facebook.com/natzharkova

Українська фрідайверка Наталія Жаркова встановила другий світовий рекорд під час змагань Only One AIDA Competition 2026, що проходять у Шарм-ель-Шейху.

На третій день змагань спортсменка занурилася на глибину 106 метрів у дисципліні Free Immersion (вільне занурення без ласт з використанням троса).

У цій дисципліні атлети не використовують ласти, а спускаються на глибину і повертаються на поверхню, підтягуючись руками вздовж троса.

Українка в підсумку показала результат 106 метрів, що стало новим світовим рекордом. Крім того, це занурення є найглибшим результатом, коли-небудь досягнутим жінкою в цій дисципліні серед усіх федерацій підводного спорту, що офіційно фіксують світові рекорди.

Для Жаркової це другий світовий рекорд за тиждень. У перший день змагань українка встановила світовий рекорд у стрибках у біластах.

Наталія Жаркова

Наталія Жаркова

Українка зі світовим рекордом виграла турнір у Єгипті
Жаркова виборола вже третє золото на ЧС-2025 з фрідайвінгу
Жаркова з національним рекордом виграла золото чемпіонату світу

Останні новини