Українка зі світовим рекордом виграла турнір у Єгипті

Українка Наталія Жаркова стала переможницею Only One AIDA Competition 2026 у єгипетському Шарм-ель-Шейху, де оновила світовий рекорд.

Про це повідомляє AIDA International.

Українка пірнула на 112 метрів на одному вдиху та встановила світовий рекорд AIDA у дисципліні Constant Weight with Bifins (постійна вага в біластах).

Попередній рекорд три роки тому встановила Аленца Артнік – 111 метрів

Турнір триватиме в Єгипті до 24 травня.

