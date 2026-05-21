Чемпіон Плавання

Українка зі світовим рекордом виграла турнір у Єгипті

Олександр Булава — 21 травня 2026, 18:59
Наталія Жаркова
facebook.com/natzharkova

Українка Наталія Жаркова стала переможницею Only One AIDA Competition 2026 у єгипетському Шарм-ель-Шейху, де оновила світовий рекорд.

Про це повідомляє AIDA International.

Українка пірнула на 112 метрів на одному вдиху та встановила світовий рекорд AIDA у дисципліні Constant Weight with Bifins (постійна вага в біластах).

Попередній рекорд три роки тому встановила Аленца Артнік – 111 метрів

Турнір триватиме в Єгипті до 24 травня.

Нагадаємо, нещодавно Садурська встановила новий світовий рекорд у зануренні без ласт і додаткового спорядження.

