Українка зі світовим рекордом виграла турнір у Єгипті
Наталія Жаркова
facebook.com/natzharkova
Українка Наталія Жаркова стала переможницею Only One AIDA Competition 2026 у єгипетському Шарм-ель-Шейху, де оновила світовий рекорд.
Про це повідомляє AIDA International.
Українка пірнула на 112 метрів на одному вдиху та встановила світовий рекорд AIDA у дисципліні Constant Weight with Bifins (постійна вага в біластах).
Попередній рекорд три роки тому встановила Аленца Артнік – 111 метрів
Турнір триватиме в Єгипті до 24 травня.
Нагадаємо, нещодавно Садурська встановила новий світовий рекорд у зануренні без ласт і додаткового спорядження.