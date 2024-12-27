WADA відновило довіру до Національного антидопінгового центру України

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) завершило розслідування щодо відповідності діяльності Національного антидопінгового центру (НАДЦ) вимогам Всесвітнього антидопінгового кодексу.

Про це йдеться на сайті Міністерства молоді та спорту України.

Зазначається, що після завершення розслідування, яке було розпочате в межах операції "Геркулес", повноваження НАДЦ повністю відновлені.

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"Рік був непростим, але завдяки спільним зусиллям ми змогли досягти важливих результатів. Повне відновлення довіри WADA є великим успіхом для всієї антидопінгової спільноти України", – заявив директор Національного антидопінгового центру Сергій Попик.

Розслідування під назвою операція "Геркулес" було розпочато у 2019 році та засвідчило, що НАДЦУ з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб.

Нагадаємо, що у 2022 році Верховна Рада прийняла проєкт закону 5099 "Про антидопінгову діяльність у спорті", який уточнює функції та повноваження Національного антидопінгового центру, організує допінг-контроль на основі стандартів WADA (Всесвітньої антидопінгової агенції).