МОК намагається повернути нейтралів: росіян чекають на Іграх у Мілані-2026

Минулої суботи президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав федерації зимових видів спорту вивчити питання допуску росіян.

Це чергова заява керівників МОК у серії спроб повернути російських атлетів на міжнародну арену.

25 лютого МОК закликав федерації зимових видів спорту допустити росіян до відбору на Ігри-2026.

Прецедент заради улюбленої іграшки росіян

"Місія олімпійського руху полягає в об'єднанні. Це те, що федерації зимових видів спорту мають вивчити особливо ретельно", – заявив Бах в інтерв'ю агентству Ассошіейтед Прес.

Ці слова поки що чинний президент Міжнародного олімпійського комітету виголосив у контексті проведення майбутнього хокейного турніру, куди росіяни поки що не допущені. Але все може змінитися з приходом нового голови МОК, вибори якого відбудуться в березні. І, судячи з течій усередині комітету, повернення росіян більш ніж реальне. Цього хочуть і боси НХЛ, найсильнішої клубної хокейної ліги світу.

Повернення хокейної команди Росії може стати прецедентом для світового спорту. З березня 2022 року російські команди суворо не допускалися до міжнародних змагань в ігрових (командних) видах спорту якраз з ініціативи МОК. Нехай у Парижі й були мінікоманди у веслуванні та тенісі, де Діана Шнайдер і Мірра Андрєєва завоювали єдину медаль у парному жіночому розряді. Проте досі заборона МОК на участь росіян у турнірах з футболу, баскетболу, волейболу, волейболу, гандболу тощо суворо виконувалася.

Зараз рано говорити, яке рішення ухвалить нове керівництво МОК, але тенденції вельми тривожні.

Варто додати, що ще за часів СРСР вожді пишалися успіхами в хокеї та балеті, Минуло багато років, але пріоритети в сучасній Росії не змінилися. Путін сам став на ковзани й узяв ключку до рук, а також привчив до цього виду спорту диктатора із сусідньої Білорусі Олександра Лукашенка.

Хокей залишається "улюбленою іграшкою" кремлівської влади.

Допускають не тільки в зимових видах

Ще перед літніми Іграми-2024 у Парижі з багатьох росіян було знято бан.

Зокрема, команда з боротьби практично в найсильнішому складі кваліфікувалася на Олімпіаду.

Щоправда, спеціальний комітет при МОК, який відстежував критерії допуску росіян на Ігри, виявив, що практично всі борці, так чи інакше, підтримують російську владу і війну.

Те саме сталося і з командою російських дзюдоїстів. Фактично, єдиними провідними спортсменами з Росії, допущеними на Ігри, стали тенісист Даніїл Медведєв і веслувальник Іван Штиль. Але і вони виступили в столиці Франції далеко не найкращим чином.

Утім, ігри минули, а тенденція до повернення росіян триває. На зимовому чемпіонаті світу з плавання в короткому басейні виступили майже всі лідери команди. Виняток становив тільки дворазовий чемпіон Токіо-2020 Яків Рилов, який відкрито підтримав і російську владу, і окупацію Криму, і війну. Але в команді були й Кирило Пригода, і Євгенія Чикунова, і нова зірка Мирон Ліфінцев. У підсумку, "нейтральна" команда завоювала 10 нагород (6 золотих) і посіла друге місце в загальному заліку, слідом за лідерами світового плавання зі США.

6 березня стало відомо, що 12 російських гімнастів отримали нейтральний статус. Зокрема, виступати на міжнародних змаганнях тепер можуть лідери команди, олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Ангеліна Мельникова, Марія Агафонова, Григорій Климентьєв.

З урахуванням потенційного зняття санкцій з Росії, про яке постійно говорить нова влада США, виступ атлетів цієї країни у великій кількості на Іграх, що в Мілані-2026, що в Лос-Анджелесі-2028, стає дедалі ймовірнішим.

Поки що пустили тільки на лід

На сьогодні з федерацій із зимових видів спорту допустити до змагань росіян погодився тільки ISU (Міжнародний союз ковзанярів).

Причому зробив він це ще 20 грудня, до появи заклику від МОК. Відповідно, фігуристи, ковзанярі та представники шорт-треку тепер зможуть узяти участь у зимовій Олімпіаді, якщо пройдуть кваліфікацію.

IIHF (Міжнародна федерація хокею) ухвалила "половинчасте" рішення: не допустила росіян до міжнародних змагань сезону-2025/26. Хоча окремого рішення щодо участі "нейтралів" в Олімпіаді ухвалено не було. Відповідальність за це переклали на МОК.

Поки що не допускають до змагань росіян і в керлінгу. 13 січня WCF (Міжнародна федерація керлінгу) продовжила відсторонення росіян до кінця сезону-2024/25. Попереднє відсторонення діяло до кінця 2024-го.

Міжнародна федерація лижних видів спорту в цьому питанні ґрунтуватиметься на рішеннях Ради.

"Будь-яке рішення щодо допуску нейтральних спортсменів до участі в змаганнях FIS є прерогативою Ради FIS, яка регулярно обговорює це питання", – зазначають у FIS.

При цьому, голова FIS Йохан Еліаш, здається, схиляється до підтримки "нейтралів":

"Важливо бути нейтральним у цих питаннях. Спортсмени не несуть відповідальності за те, де вони народилися, і вони не повинні бути за це покарані", – наводить слова Еліаша шведське видання Aftonbladet.

Нарешті, міжнародна федерація біатлону, незважаючи на тиск з боку МОК, зберігає принципову позицію в цьому питанні. Президент IBU Олле Далін повідомив, що рішення про відсторонення російських спортсменів від міжнародних стартів залишається чинним, незважаючи на заяви Міжнародного олімпійського комітету (МОК).