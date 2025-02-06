Всесвітня федерація керлінгу продовжила відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань

За рішенням всесвітньої федерації керлінгу (World Curling) Росія та Білорусь відсторонені від участі в міжнародних змаганнях до кінця сезону-2024/25.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Рішення було прийнято у грудні на засіданні Ради World Curling. По суті це подовження санкцій до представників країн-аргесорів, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення.

"Ми вітаємо рішення World Curling щодо продовження виключення федерацій Росії та Білорусі з міжнародних змагань. Це є важливим кроком у забезпеченні справедливості у спорті та підтримці міжнародних санкцій, спрямованих на ізоляцію агресорів", – прокоментували це рішення в міністерстві України.

Мінмолодьспорт наголошує, що українська сторона й надалі працюватиме з міжнародними організаціями, щоб російські спортсмени були відсторонені від змагань, допоки на території України йде війна.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація хокею відсторонила збірну Росії від участі у чемпіонаті світу-2026. А ось рішення щодо участі росіян на Олімпіаді-2026 організація переклала на МОК (Міжнародний олімпійський комітет).