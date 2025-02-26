Рішення в належний час: МОК прокоментував заклик допустити росія та білорусів до кваліфікації ОІ-2026

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дав розгорнуту відповідь на питання щодо заклику допустити спортсменів з Росії та Білорусі до участі в кваліфікації на Олімпіаду 2026 року.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Вчора з'явилася інформація, що МОК тисне на біатлонну та лижну федерації, щоб ті все ж дозволили росіянам та білорусам виступати та заробляти рейтингові очки, які дозволять отримати ліцензію на участь в ОІ-2026.

Тепер комітету довелося пояснювати, що стоїть за його бажанням це зробити.

"МОК, після консультацій з зацікавленими сторонами Олімпійського руху, запросив індивідуальних нейтральних атлетів (AIN) з білоруськими або російськими паспортами взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі-2024 за суворими умовами кваліфікації. ОІ-2024 насправді продемонстрували силу спорту, адже світ об’єднався. Атлети з територій усіх 206 національних олімпійських комітетів і Команди біженців МОК змагалися один з одним, живучи мирно під одним дахом в Олімпійському селищі. Вони створили культуру миру та надіслали потужне послання єдності, надії та солідарності у світ. Таким чином, ми змогли забезпечити, щоб спорт сприяв миру, будував мости, а не загострював конфронтацію. Зимові Олімпійські ігри-2026 продовжать цю традицію, коли найкращі спортсмени світу в зимових видах спорту знову зустрінуться в мирному суперництві на снігу та льоду. Рекомендації для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних змагань щодо участі спортсменів із російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, опубліковані 28 березня 2023 року, залишаються чинними", – йдеться у відповіді.

При цьому МОК також оголосив, що "у належний час" будуть прийняті умови участі "нейтральних" спортсменів в Олімпіаді 2026 року.

"Спираючись на це, Виконком МОК у належний час ухвалить точні деталі щодо участі AIN в ОІ-2026. Це такий самий підхід, який МОК застосував перед успішною реалізацією своєї рекомендації перед Олімпійськими іграми в Парижі-2024. Відповідно до принципів кваліфікаційної системи, усі кваліфікаційні змагання мають бути завершені не пізніше 18 січня 2026 року, що є крайнім терміном подачі заявок для ОІ-2026".

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про відставку Томаса Баха з посади президента МОК.