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Визначився фаворит на проведення Cупербоул-2028

Руслан Травкін — 28 вересня, 01:50
Визначився фаворит на проведення Cупербоул-2028
Фото ілюстративне
x.com/atlantafalcons

Супербоул LXII, швидше за все, прийме місто Атланта.

Про це пише Reuters.

Як інформує джерело, у жовтні власники команд зберуться в столиці штату Джорджія і проведуть голосування. Якщо голосування пройде успішно, то матч віддадуть саме Атланті.

Варто зазначити, що стадіон "Мерседес-Бенц Стедіум" приймала Супербоул у 2019 році. Тоді у вирішальній грі зійшлися Нью-Інгленд Петріотс та Лос-Анджелес Ремс – 13:3 перемога "патріотів".

Арена була відкрита 2017 року. На "Мерседес-Бенц Стедіум" пройде 8 матчів ЧС-2026.

Супербоул-2025 пройде в Новому-Орлеані, штат Луїзіана. Гра запланована на 9 лютого.

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