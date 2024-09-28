Визначився фаворит на проведення Cупербоул-2028

Супербоул LXII, швидше за все, прийме місто Атланта.

Про це пише Reuters.

Як інформує джерело, у жовтні власники команд зберуться в столиці штату Джорджія і проведуть голосування. Якщо голосування пройде успішно, то матч віддадуть саме Атланті.

Варто зазначити, що стадіон "Мерседес-Бенц Стедіум" приймала Супербоул у 2019 році. Тоді у вирішальній грі зійшлися Нью-Інгленд Петріотс та Лос-Анджелес Ремс – 13:3 перемога "патріотів".

Арена була відкрита 2017 року. На "Мерседес-Бенц Стедіум" пройде 8 матчів ЧС-2026.

Супербоул-2025 пройде в Новому-Орлеані, штат Луїзіана. Гра запланована на 9 лютого.