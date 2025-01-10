Макгрегор хоче більш жорсткого покарання для російської моделі за фейкові звинувачення зірки футболу у зґвалтуванні
Конор Макгрегор
UFC
Ірландський боєць змішаних єдиноборств та колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор незадоволений рішенням суду щодо покарання російської моделі та телеведучої Луїзи Кремльової.
Про це він написав у себе у соцмережах.
У 2017 році Кремльова звинуватила гравця Мілана Тео Ернандеса у нападі. Проте слідчі довели, що її звинувачення були спробою помсти.
Суд за хибні звинувачення призначив Кремльовій умовний шестимісячний тюремний термін та штраф у розмірі 1 844 долари.
"Якби все пішло інакше, футболіст отримав би близько 10 років ув'язнення. Вироки мають бути посилені, якщо доведено, що це була брехня. 6 місяців за спробу ув'язнити людину на більшу частину її життя за допомогою брехні – це НЕ ДОСТАТНЬО", – написав Конор.
Нагадаємо, напередодні Шведська прокуратура закрила справу щодо зґвалтування, в якому підозрювали Кіліана Мбаппе.