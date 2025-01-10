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Макгрегор хоче більш жорсткого покарання для російської моделі за фейкові звинувачення зірки футболу у зґвалтуванні

Микола Дендак — 10 січня 2025, 17:25
Макгрегор хоче більш жорсткого покарання для російської моделі за фейкові звинувачення зірки футболу у зґвалтуванні
Конор Макгрегор
UFC

Ірландський боєць змішаних єдиноборств та колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор незадоволений рішенням суду щодо покарання російської моделі та телеведучої Луїзи Кремльової.

Про це він написав у себе у соцмережах.

У 2017 році Кремльова звинуватила гравця Мілана Тео Ернандеса у нападі. Проте слідчі довели, що її звинувачення були спробою помсти.

Суд за хибні звинувачення призначив Кремльовій умовний шестимісячний тюремний термін та штраф у розмірі 1 844 долари.

"Якби все пішло інакше, футболіст отримав би близько 10 років ув'язнення. Вироки мають бути посилені, якщо доведено, що це була брехня. 6 місяців за спробу ув'язнити людину на більшу частину її життя за допомогою брехні – це НЕ ДОСТАТНЬО", – написав Конор.

Нагадаємо, напередодні Шведська прокуратура закрила справу щодо зґвалтування, в якому підозрювали Кіліана Мбаппе.

Тео Ернандес Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

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