Чемпіон Світової серії видав контракт на 74 млн доларів ключовому гравцю
Томмі Едман
https://x.com/Dodgers/status/1862629682929442880
Чемпіони Світової серії 2024 року Лос-Анджелес Доджерс домовилися про продовження контракту з аутфілдером Томмі Едманом на п’ять років. За цей період він отримає 74 мільйони доларів.
Про це повідомила пресслужба Major League Baseball.
29-річний Едман приєднався до Доджерс 29 липня у результаті трейду з команди Сент-Луїс Кардіналс.
Його успішна гра допомогла"Шахраям" виграти фінал Національної ліги. Саме Едмана було визнано MVP серії.
У 2023 році він прийняв пропозиції збірної Південної Кореї і на міжнародних змаганнях виступає за національну команду цієї країни.