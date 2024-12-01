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Чемпіон Світової серії видав контракт на 74 млн доларів ключовому гравцю

Руслан Травкін — 1 грудня 2024, 13:55
Чемпіон Світової серії видав контракт на 74 млн доларів ключовому гравцю
Томмі Едман
https://x.com/Dodgers/status/1862629682929442880

Чемпіони Світової серії 2024 року Лос-Анджелес Доджерс домовилися про продовження контракту з аутфілдером Томмі Едманом на п’ять років. За цей період він отримає 74 мільйони доларів.

Про це повідомила пресслужба Major League Baseball.

29-річний Едман приєднався до Доджерс 29 липня у результаті трейду з команди Сент-Луїс Кардіналс.

Його успішна гра допомогла"Шахраям" виграти фінал Національної ліги. Саме Едмана було визнано MVP серії.

У 2023 році він прийняв пропозиції збірної Південної Кореї і на міжнародних змаганнях виступає за національну команду цієї країни.

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