Чемпіон Світової серії видав контракт на 74 млн доларів ключовому гравцю

Чемпіони Світової серії 2024 року Лос-Анджелес Доджерс домовилися про продовження контракту з аутфілдером Томмі Едманом на п’ять років. За цей період він отримає 74 мільйони доларів.

Про це повідомила пресслужба Major League Baseball.

29-річний Едман приєднався до Доджерс 29 липня у результаті трейду з команди Сент-Луїс Кардіналс.

Його успішна гра допомогла"Шахраям" виграти фінал Національної ліги. Саме Едмана було визнано MVP серії.

The Los Angeles Dodgers have agreed on a contract extension with IF/OF Tommy Edman for five years for $74M through the 2029 season with a club option for the 2030 season. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 29, 2024

У 2023 році він прийняв пропозиції збірної Південної Кореї і на міжнародних змаганнях виступає за національну команду цієї країни.