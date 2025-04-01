Колишній гравець у гурлінг отримав 950 тисяч євро компенсації від компанії Johnson & Johnson

Колишній гравець Лімерика з гурлінгу Марк Кін отримав майже 950 000 євро компенсації за серйозні травми, які він отримав, коли рятував колегу на заводі Johnson & Johnson під час нещасного випадку на виробництві сім років тому.

Про це пише RTE.ie.

Кін заявив суду, що він став "не тією людиною, якою був і не тим, ким сподівався стати" через отримані травми, і відчував себе "зрадженим" відомою транснаціональною компанією.

Марк тричі поспіль виграв All-Irelands з Лімериком U-21 між 2000 і 2002 роками, а з 2000 по 2006 рік виступав за основну команду.

Колишній спортсмен подав справу проти Johnson & Johnson Vision care (Ірландія) щодо інциденту, який стався у вересні 2018 року на їх заводі в Національному технологічному парку, Плассі, графство Лімерік.

Компанія проявила недбалість і порушила свій обов'язок щодо догляду за ним 10 вересня 2018 року, коли він працював техніком із виготовлення контактних лінз. Кін стверджував, що Johnson & Johnson не забезпечила йому безпечне місце роботи та безпечну систему роботи.

Адвокати ексгравця стверджували, що інцидент спричинив тривалу, безперервну та серйозну тілесну травму та посттравматичний стресовий розлад, а також втрату працездатності, незручності та витрати на здоров'я.

Адвокати Johnson & Johnson заявили, що компанія взяла на себе відповідальність за пошкодження нерва та травми правої руки, але не бере на себе відповідальність за його претензію щодо травми правого плеча.

Травми Кін зазнав, коли побіг рятувати свого колегу в робочому цеху. У своєму рішенні сьогодні вранці суддя Коффі присудив постраждалому 944 074,46 євро відшкодування збитків за його травму.

Суд присудив 135 000 євро за загальні збитки, 408 943,50 євро за втрату майбутнього заробітку та 154 605 євро за втрату заробітку після нещасного випадку, а залишок компенсації складається з втрати прав на пенсію, спеціальних збитків і витрат на лікування.

Гурлінг – це традиційна ірландська командна гра, яка є однією з найшвидших у світі серед ігрових видів спорту з м'ячем. Вона має понад 3000 років історії та регулюється Гельською атлетичною асоціацією (GAA). Грають 2 команди по 15 осіб. У кожного гравця є ключка (hurley). Ціль забити м'ячик у ворота. Вважається національним видом спорту Ірландії.

Johnson & Johnson – це американська компанія, великий виробник косметичних та санітарно-гігієнічних товарів, а також медичного обладнання. Була заснована ще в 1886 році.

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