Ексчемпіон світу отримав вирок за участь у масовій бійці, де кидався пивними пляшками

Колишній чемпіон світу Біллі Джо Сондерс (30-1, 14 КО) отримав 15 місяців ув'язнення умовно з випробувальним терміном на 18 місяців за участь у масовій бійці в пабі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався восени 2021 року, коли Оді Ноулз зібрав гостей на святкування вагітності своєї дружини. За матеріалами справи, конфлікт спалахнув після опівночі 28 листопада та швидко переріс у масштабне побоїще, під час якого один із присутніх отримав ножове поранення руки.

Згідно з обвинуваченням прокурора Патріка Саллівана, відомий боксер узяв активну участь у сутичці. Сондерс спорожнив пивну пляшку біля барної стійки, після чого використав її як зброю та жбурляв скляну тару через усе приміщення.

Крім того, спортсмен продемонстрував свої професійні навички, встигнувши завдати шість ударів чотирьом різним чоловікам усього за чотири секунди. Окрім умовного тюремного терміну, суд призначив боксеру й інші покарання.

Біллі Джо Сондерс зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 1 000 фунтів стерлінгів та компенсувати аналогічну суму на покриття судових витрат. Також йому присудили 200 годин неоплачуваних громадських робіт, які він має відпрацювати протягом наступних 12 місяців.

Зазначимо, шо раніше британець поділився думкою щодо потенційної битви Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO) проти Олександра Усика. Засуджений боксер заявив, що не хотів би бачити цей бій.

Нагадаємо, що напередодні колишній чемпіон світу зі снукеру Грем Дотт отримав 7-річний тюремний термін. Його визнали винним у сексуальному насильстві над дітьми.