Вперше в історії франшизи клуб НФЛ звільнив тренера посеред сезону

Керівництво команди Національної футбольної ліги Чикаго Беарз вирішило відправити у відставку Метта Еберфлуса.

Про це повідомила клубна пресслужба.

У матчі 12 ігрового тижня команда зазнала поразки від одного з претендентів на чемпіонство Детройт Лайонс (20:23).

Для "ведмедів" це вже шоста поразка поспіль. Вони з результатом 4-8 фактично вибули з боротьби за вихід до плейоф.

54-річний Еберфлус став першим тренером в історії франшизи, який був звільнений посеред сезону. Беарз у вересні цього року відзначив 104-ту річницю з моменту заснування команди. Замість нього працювати буде Томас Браун.

The Bears have relieved Matt Eberflus of his duties. Thomas Brown has been elevated to interim head coach.https://t.co/dKsiRab7SV — Chicago Bears (@ChicagoBears) November 29, 2024

Еберфлус очолив команду перед сезоном-2022. За цей час він здобув 14 перемог при 32 поразках. До призначення в Чикаго Метт працював у тренерських штабах інших клубів НФЛ.