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Вперше в історії франшизи клуб НФЛ звільнив тренера посеред сезону

Руслан Травкін — 2 грудня 2024, 19:06
Вперше в історії франшизи клуб НФЛ звільнив тренера посеред сезону
x.com/ChicagoBears

Керівництво команди Національної футбольної ліги Чикаго Беарз вирішило відправити у відставку Метта Еберфлуса.

Про це повідомила клубна пресслужба.

У матчі 12 ігрового тижня команда зазнала поразки від одного з претендентів на чемпіонство Детройт Лайонс (20:23).

Для "ведмедів" це вже шоста поразка поспіль. Вони з результатом 4-8 фактично вибули з боротьби за вихід до плейоф.

54-річний Еберфлус став першим тренером в історії франшизи, який був звільнений посеред сезону. Беарз у вересні цього року відзначив 104-ту річницю з моменту заснування команди. Замість нього працювати буде Томас Браун.

Еберфлус очолив команду перед сезоном-2022. За цей час він здобув 14 перемог при 32 поразках. До призначення в Чикаго Метт працював у тренерських штабах інших клубів НФЛ.

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