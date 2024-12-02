Вперше в історії франшизи клуб НФЛ звільнив тренера посеред сезону
Керівництво команди Національної футбольної ліги Чикаго Беарз вирішило відправити у відставку Метта Еберфлуса.
Про це повідомила клубна пресслужба.
У матчі 12 ігрового тижня команда зазнала поразки від одного з претендентів на чемпіонство Детройт Лайонс (20:23).
Для "ведмедів" це вже шоста поразка поспіль. Вони з результатом 4-8 фактично вибули з боротьби за вихід до плейоф.
54-річний Еберфлус став першим тренером в історії франшизи, який був звільнений посеред сезону. Беарз у вересні цього року відзначив 104-ту річницю з моменту заснування команди. Замість нього працювати буде Томас Браун.
Еберфлус очолив команду перед сезоном-2022. За цей час він здобув 14 перемог при 32 поразках. До призначення в Чикаго Метт працював у тренерських штабах інших клубів НФЛ.