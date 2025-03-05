Епіцентр-Збірна України U-20 вийшла у півфінал Суперліги

Епіцентр-Збірна України U-20 обіграв Решитилівку у другому матчі плейоф Суперліги України з волейболу, що забезпечило вихід у півфінал.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Перший сет пройшов у запеклій боротьбі, однак гості наприкінці партії виявились влучнішими. Натомість друга та третя партія пройшли за домінації Збірної України U-20.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга-2024/25

Плейоф, 5 березня

Решетилівка – Епіцентр-Збірна України U-20 0:3 (22:25, 12:25, 16:25)

Завдяки цій перемозі Епіцентр-Збірна України U-20 вийшов у півфінал, де їх чекає Епіцентр-Подоляни.

Раніше в межах 26-го туру чемпіонату Польщі з волейболу український клуб Барком-Кажани провів матч проти команди Белхатув.