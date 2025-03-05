Епіцентр-Збірна України U-20 вийшла у півфінал Суперліги
ФВУ
Епіцентр-Збірна України U-20 обіграв Решитилівку у другому матчі плейоф Суперліги України з волейболу, що забезпечило вихід у півфінал.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0.
Перший сет пройшов у запеклій боротьбі, однак гості наприкінці партії виявились влучнішими. Натомість друга та третя партія пройшли за домінації Збірної України U-20.
Чемпіонат України з волейболу – Суперліга-2024/25
Плейоф, 5 березня
Решетилівка – Епіцентр-Збірна України U-20 0:3 (22:25, 12:25, 16:25)
Завдяки цій перемозі Епіцентр-Збірна України U-20 вийшов у півфінал, де їх чекає Епіцентр-Подоляни.
Раніше в межах 26-го туру чемпіонату Польщі з волейболу український клуб Барком-Кажани провів матч проти команди Белхатув.