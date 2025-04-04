🥉 Українська велоспортсменка здобула бронзу на турнірі в Італії

Українка Ельвіра Буравчик здобула бронзу на етапі Кубка Європи з BMX, який проходив у Вероні, Італія.

За підсумками 1 етапу вона фінішувала третьою у категорії "круїзер" серед жінок. На другому етапі вона стала 4-ю.

У віковій групі 9-10 років Україну представляла Вікторія Ткачук. Вона двічі фінішувала п'ятою.

Змагання проходили під егідою UEC (Union européenne de cyclisme).

Нагадаємо, 28-річний американський велогонщик команди EF Education EasyPost Нілсон Паулесс став переможцем престижної бельгійської одноденки Світового туру Дварс доор Фландерен, дистанція якої склала 184 км.