4 гравці представлятимуть Україну на індивідуальному чемпіонаті Європи зі сквошу

Сьогодні, 19 серпня, у Будапешті (Угорщина) стартує ESF European Individual Closed Squash Championship 2026 – індивідуальний чемпіонат Європи зі сквошу.

За звання чемпіонів Європи змагатимуться 53 чоловіки та 43 жінки. Україну на престижному турнірі представлятимуть чотири спортсмени: Аліна Бушма, Вікторія Сивопляс, Дмитро Щербаков та Микита Панов.

Аліна Бушма вперше в історії українського сквошу отримала статус 3/4 сіяної на чемпіонаті Європи серед дорослих і стартуватиме з 1/16 фіналу. Натомість для 14-річної киянки Вікторії Сивопляс цей чемпіонат стане дебютним на дорослому рівні такого масштабу.

Перша ракетка України серед чоловіків Дмитро Щербаков отримав посів 17/32. Минулого року українець пройшов перше коло чемпіонату Європи, але поступився у другому раунді.

Ще один українець Микита Панов буде несіяним. У першому колі він зустрінеться з найкращим представником Ліхтенштейну Девідом Маєром.

Індивідуальний чемпіонат Європи зі сквошу триватиме до 22 серпня включно.

Нагадаємо, минулого року Україна здобула бронзову нагороду на командному чемпіонаті Європи зі сквошу серед чоловіків.