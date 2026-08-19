Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

4 гравці представлятимуть Україну на індивідуальному чемпіонаті Європи зі сквошу

Денис Шаховець — 19 серпня 2026, 10:10
4 гравці представлятимуть Україну на індивідуальному чемпіонаті Європи зі сквошу
Федерація сквошу України

Сьогодні, 19 серпня, у Будапешті (Угорщина) стартує ESF European Individual Closed Squash Championship 2026 – індивідуальний чемпіонат Європи зі сквошу.

За звання чемпіонів Європи змагатимуться 53 чоловіки та 43 жінки. Україну на престижному турнірі представлятимуть чотири спортсмени: Аліна Бушма, Вікторія Сивопляс, Дмитро Щербаков та Микита Панов.

Аліна Бушма вперше в історії українського сквошу отримала статус 3/4 сіяної на чемпіонаті Європи серед дорослих і стартуватиме з 1/16 фіналу. Натомість для 14-річної киянки Вікторії Сивопляс цей чемпіонат стане дебютним на дорослому рівні такого масштабу.

Перша ракетка України серед чоловіків Дмитро Щербаков отримав посів 17/32. Минулого року українець пройшов перше коло чемпіонату Європи, але поступився у другому раунді.

Ще один українець Микита Панов буде несіяним. У першому колі він зустрінеться з найкращим представником Ліхтенштейну Девідом Маєром.

Індивідуальний чемпіонат Європи зі сквошу триватиме до 22 серпня включно.

Нагадаємо, минулого року Україна здобула бронзову нагороду на командному чемпіонаті Європи зі сквошу серед чоловіків.

Сквош

Сквош

Всесвітні ігри 2025: хто представлятиме збірну України та в яких видах спорту відбуватимуться змагання
🥉Україна здобула бронзу на чемпіонаті Європи зі сквошу
🥇 Українка виграла турнір зі сквошу, який проходив у США
Українка Бушма дійшла до фіналу міжнародного турніру зі сквошу
Тарасова здобула срібло на європейських змаганнях Super Series зі сквошу

Останні новини