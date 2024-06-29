Донька Брока Леснара змагатиметься на Олімпійських іграх-2024

Донька Брока Леснара, відомого реслера та колишнього чемпіона UFC у важкій вазі, Майя Леснар візьме участь у змаганні зі штовхання ядра на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Зазначається, що Майя є чемпіонкою Національної асоціації студентського спорту в цій дисципліні. Сам Брок також міг змагатися на Олімпіаді 2000 року, але обрав WWE.

"Я перебувала в його тіні багато років. Тепер відчуття, ніби я в центрі уваги, а він у моїй тіні, спостерігає за мною. Думаю, що це дуже круто", — передає слова спортсменки Yahoo Sports .

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Наразі Україна вже виборола понад 100 ліцензій на Ігри.