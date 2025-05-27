До Всесвітніх ігор-2025 допустили 32 нейтральних спортсмени

На Всесвітні ігри 2025 року допустили 32 нейтральних спортсмени – 31 росіянина та 1 білоруса.

Про це повідомив президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк під час пресконференції, присвяченій допуску.

"Нейтральні атлети будуть представлені в 7 видах спорту: горнолижний спорт, більярд, джиу-джитсу, тайський бокс, підводне плавання та самбо.

Найбільше росіян буде представлено в підводному плаванні – 14", – розповів Шевляк.

Функціонер також зазначив, що остаточне підтвердження інформації очікується 10 червня. Ольга Саладуха додала, що парламент робить усе можливе, щоб тиснути на міжнародну спільноту заради недопуску спортсменів з країн-агресорів.

Нагадаємо, Всесвітні ігри (найбільші змагання для неолімпійських видів спорту) відбудуться з 7 по 17 серпня в китайському Ченду.

На попередніх Іграх 48 українських спортсменів здобули загалом 45 медалей, серед яких було 16 золотих.

Раніше міжнародний союз ковзанярів оцінив можливість допуску росіян до Олімпійських ігор у 2026 році.