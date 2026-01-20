Аонішікі переміг технічно, Шіші – брутально: українці вирвалися в лідери Hatsu Basho

Сьогодні, 20 січня, в Токіо на арені "Ryogoku Kokugikan Sumo Arena" завершився десятий день турніру Hatsu Basho.

Українці Данило Аонішікі Явгусишин і Сергій Шіші Соколовський здобули перемоги, що дозволяє з результатом 8-2 триматися в п'ятірці лідерів.

21-річний Данило зійшовся з Таканошо (1-9), який мав всього 1 успіх за турнір. Матч вийшов досить непростий, був момент, коли суперник вийшов із під тиску і перехопив ініціативу, але кординованість Аонішікі дозволила йому вистояти і перемогти.

29-річний Шіші зійшовся з Фуджінокавою. Обидва рікіші мали результат 7-2. Опонент проявив активність, але солідні габарити дозволили мелітопольцю вистояти, а потім брутально виштовхнути Фуджінокаву за межі дохйо.

Монгол Кірішіма (8-2), який був лідером перед сьогоднішнім днем, поступився озекі Котозакурі (7-3).

Його земляк – йокозуна Хошорю (7-3) – впорався з Охо (4-6).

А ось улюбленець японської публіки Оносато (6-4) поступився 195-кілограмовому Атаміфуджі (8-2), який вчора переміг і Хошорю.

Bravo à Atamifuji qui passe KachiKoshi et engrange un kinboshi sur Onosato au day10 de ce hatsu26 👏👏

8-2/6-4 pic.twitter.com/xqB7Cq0RmT — Hélène Pastore (@HelenePastore) January 20, 2026

Турнірна таблиця Hatsu Basho після 10 днів

Завтра, 21 січня, Шіші зійдеться з Абі (8-2). Успіх дозволить українцю серйозно претендувати на юшо (перемогу на турнірі) чи хоча б джун-юшо (друге місце).

Аонішікі зійдеться на дохйо з Хакунофуджі (5-5). Кірішіма буде боротися з Оносато. Японець може зазнати четвертої поразки поспіль. Утім, враховучи, що монгол зараз є прямим конкурентом для українців, треба вболівати за йокозуну.

Hatsu Basho триватиме до 25 січня. Переможцем стане той, хто матиме найкращий результат за 15 змагальних днів. Якщо кілька сумоїстів будуть мати однаковий результат (13-2, 12-3) – між ними будуть проводиться поєдинки плейоф.