ЧС із шорт-треку: домінування Азії та надії України на естафету

У п’ятницю, 14 березня, в Пекіні (Китай) стартує чемпіонат світу з шорт-треку. Протягом трьох днів, до неділі включно, буде розіграно дев’ять комплектів нагород – по чотири у жінок і чоловіків, а також у змішаній естафеті.

Серед претендентів на медалі буде і збірна України, яка представлена вісьмома спортсменами. Наші лідери цілком здатні поборотися за нагороди турніру.

Майже пів століття історії

Чемпіонат світу з шорт-треку – це щорічні змагання, які проводить Міжнародний союз ковзанярів (ISU) з 1976 року. Як і в фігурному катанні та хокеї, олімпійський сезон не є підставою для скасування ЧС, на відміну від ковзанярського спорту, де в рік проведення Олімпійських ігор світова першість не проводиться. У фігурному катанні та шорт-треку чемпіонат світу традиційно відбувається у березні, а в хокеї – у травні.

За майже 50-річну історію чемпіонат світу не відбувся лише у 2020 році через пандемію COVID-19. Відповідно, цьогорічний турнір стане 49-м за ліком.

Ще однією особливістю змагань до 2022 року було визначення абсолютного чемпіона світу в багатоборстві (за результатами чотирьох дистанцій – 500, 1000, 1500 і 3000 метрів). Починаючи з ЧС-2023, переможців визначають лише на окремих дистанціях.

Корейці – попереду планети всієї

Якщо подивитися на загальний медальний залік за всю історію чемпіонатів світу, то видно повну гегемонію спортсменів із Південної Кореї. У них майже вдвічі більше золотих нагород (116), ніж у китайців (69), які йдуть другими, і канадців (66), які посідають третє місце. Далі розташувалися збірні Нідерландів (25 золотих медалей), США (17) і Японії (13). Решта країн – від сьомого місця й нижче – мають у своєму активі менше ніж 10 золотих нагород за всю історію.

Серед легендарних спортсменів варто згадати китаянку Ян Ян (30 золотих медалей ЧС за кар’єру) та канадок Сільві Дегль (28) і Наталі Ламбер (22). У чоловіків найбільш титулованим є кореєць Ан Хьон Су (Віктор Ан), який перед Олімпіадою-2014 перейшов під прапор Росії – він має 21 золоту нагороду чемпіонатів світу.

Наталі Ламбер Getty Images

На жаль, у списку призерів ЧС поки що немає представників України – ані на окремих дистанціях, ані в багатоборстві. Втім, шорт-трек у країні розвивається, і наші атлети регулярно беруть участь у міжнародних змаганнях. Лідери української збірної періодично входять до числа призерів великих міжнародних стартів. Хочеться вірити, що нагороди чемпіонату світу також підкоряться українцям у найближчому майбутньому.

Час Піднебесної

На чемпіонаті світу 2024 збірна Південної Кореї здобула лише одну золоту медаль. Разом із командами США та Нідерландів корейці замкнули топ-5 найкращих збірних. А лідерами стали Китай (4 золоті медалі) та Канада (2).

Лідером китайської команди на тому турнірі був Сунь Лун, який переміг в особистих змаганнях на дистанції 1500 метрів, а також у чоловічій та змішаній естафетах. Цікаво буде оцінити його форму за 11 місяців до старту Олімпіади-2026 у Мілані, адже на Іграх він поки що не здобував медалей, хоча брав участь у домашній Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Четверту золоту нагороду до скарбнички Китаю приніс натуралізований кореєць Лінь Сяоцзінь (Лім Хе Джун), який переміг у спринті на 500 метрів. На Олімпіаді-2018 у Пхьончхані, ще виступаючи за збірну Південної Кореї, він здобув бронзу на цій дистанції та золото на 1500 метрів. Виступити на Іграх-2022 у Пекіні він не зміг: у січні 2022 року спортсмен почав представляти провінцію Хебей у збірній Китаю, але за регламентом МОК натуралізовані спортсмени повинні виступати за нову країну не менше трьох років перед участю в Олімпійських іграх. Тож Ігри-2026 у Мілані стануть для Ліня першими в складі китайської збірної.

Лінь Сяоцзінь Getty Images

Щодо жіночих змагань на ЧС-2024, то явного лідера тут не було – чотири золоті медалі здобули спортсменки з різних країн: Канада (Кім Бутен), США (Крістен Сантос-Грісволд), Південна Корея (Кім Гіл Лі) та Нідерланди (естафета).

Три плюс п’ять

На чемпіонаті світу в Пекіні Україну представлять вісім спортсменів. До чоловічої команди увійшли Олег Гандей, Ростислав Леонтенко та Ярослав Морозов. Жіночу команду сформують Ксенія Адаменко, Ульяна Дуброва, Світлана Репецька, Мирослава Селюкова та Єлизавета Сидерко.

Найбільші шанси на успішний виступ має жіноча естафетна команда. На чемпіонаті Європи-2025 у Дрездені (Німеччина) українська четвірка (Адаменко, Дуброва, Репецька, Сидерко) увійшла до топ-6 найсильніших команд континенту.

У чоловічій частині ЧЄ-2025 Гандей був близький до проходу кваліфікації на дистанції 500 метрів, але на останньому колі зіткнувся з бельгійцем Стейном Десметом, який лідирував у забігу. Канадський рефері зафіксував порушення з боку українця та дискваліфікував його.

Олег Гандей НОК України

Збірна України також відібралася у фінальну частину змішаної естафети.

На чемпіонаті світу головним завданням буде подолання кваліфікації й вихід до фінальних забігів. А далі – боротьба за медалі, які поки що залишаються лише мрією. Але ж з чогось потрібно починати. І чому б історичним турніром для українського шорт-треку не став саме ЧС-2025 у Пекіні?

Де дивитися

Трансляції чемпіонату світу з шорт-треку в Україні будуть доступні на YouTube-каналі Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

У п’ятницю, 14 березня, відбудуться лише кваліфікаційні забіги, а фінали у дев’яти видах програми пройдуть у вихідні, 15-16 березня. Початок фінальних сесій у Пекіні – о 08:00 за київським часом