Чемпіонат Європи. Дорощук та Нікітін боротимуться за медалі у стрибках у висоту
Олег Дорощук
Сьогодні, 8 березня, відбудеться третій змагальний день чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні, який проходить у місті Апелдорн, Нідерланди.
Україну представлятимуть два спортсмени – Олег Дорощук та Дмитро Нікітін, які змагатимуться за медалі у стрибках у висоту. Нагадаємо, у кваліфікації атлети подолали планку у 2,23 метра, а ось Вадим Кравчук до фіналу пробитись не зміг.
Початок фінальних змагань заплановано на 21:09 за київським часом, а пряма трансляція буде доступна на Youtube-каналі Суспільне Спорт.
ЧЄ-2025 з легкої атлетики у приміщенні. Розклад на 8 березня
- 11:00. Семиборство, чоловіки (раунд 60 м з/б)
- 11:20. Біг на 3000 м, жінки (перший раунд)
- 11:50. Штовхання ядра, жінки (кваліфікація)
- 12:00. Семиборство, чоловіки (раунд стрибків з жердиною)
- 13:00. Біг на 60 м, чоловіки (перший раунд) 13:40. Стрибки у довжину, чоловіки (параспортсмени)
- 13:45. Біг на 3000 м, чоловіки (перший раунд)
- 14:17. Біг на 60 м, жінки (параспортсмени)
- 19:40. Потрійний стрибок, чоловіки (фінал)
- 20:10. Біг на 60 м, чоловіки (півфінал)
- 20:35. Стрибки з жердиною, жінки (фінал)
- 20:53. Біг на 800 м, жінки (півфінал)
- 21:09. Стрибки у висоту, чоловіки (фінал, Нікітін, Дорощук)
- 21:13. Біг на 800 м, чоловіки (півфінал)
- 21:29. Стрибки у довжину, жінки (фінал)
- 21:45. Семиборство, чоловіки (фінальний раунд бігу на 1000 м)
- 22:10. Біг на 400 м, чоловіки (фінал)
- 22:40. Біг на 60 м, чоловіки (фінал)
- 22:50. Біг на 400 м, жінки (фінал)
Нагадаємо, вчора до фіналу стрибків у висоту пробилась Ярослава Магучіх, провівши найкоротшу кваліфікацію в кар'єрі.