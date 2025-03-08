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Чемпіонат Європи. Дорощук та Нікітін боротимуться за медалі у стрибках у висоту

Володимир Максименко — 8 березня 2025, 09:55
Чемпіонат Європи. Дорощук та Нікітін боротимуться за медалі у стрибках у висоту
Олег Дорощук

Сьогодні, 8 березня, відбудеться третій змагальний день чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні, який проходить у місті Апелдорн, Нідерланди.

Україну представлятимуть два спортсмени – Олег Дорощук та Дмитро Нікітін, які змагатимуться за медалі у стрибках у висоту. Нагадаємо, у кваліфікації атлети подолали планку у 2,23 метра, а ось Вадим Кравчук до фіналу пробитись не зміг.

Початок фінальних змагань заплановано на 21:09 за київським часом, а пряма трансляція буде доступна на Youtube-каналі Суспільне Спорт.

ЧЄ-2025 з легкої атлетики у приміщенні. Розклад на 8 березня

  • 11:00. Семиборство, чоловіки (раунд 60 м з/б)
  • 11:20. Біг на 3000 м, жінки (перший раунд)
  • 11:50. Штовхання ядра, жінки (кваліфікація)
  • 12:00. Семиборство, чоловіки (раунд стрибків з жердиною)
  • 13:00. Біг на 60 м, чоловіки (перший раунд) 13:40. Стрибки у довжину, чоловіки (параспортсмени)
  • 13:45. Біг на 3000 м, чоловіки (перший раунд)
  • 14:17. Біг на 60 м, жінки (параспортсмени)
  • 19:40. Потрійний стрибок, чоловіки (фінал)
  • 20:10. Біг на 60 м, чоловіки (півфінал)
  • 20:35. Стрибки з жердиною, жінки (фінал)
  • 20:53. Біг на 800 м, жінки (півфінал)
  • 21:09. Стрибки у висоту, чоловіки (фінал, Нікітін, Дорощук)
  • 21:13. Біг на 800 м, чоловіки (півфінал)
  • 21:29. Стрибки у довжину, жінки (фінал)
  • 21:45. Семиборство, чоловіки (фінальний раунд бігу на 1000 м)
  • 22:10. Біг на 400 м, чоловіки (фінал)
  • 22:40. Біг на 60 м, чоловіки (фінал)
  • 22:50. Біг на 400 м, жінки (фінал)

Нагадаємо, вчора до фіналу стрибків у висоту пробилась Ярослава Магучіх, провівши найкоротшу кваліфікацію в кар'єрі.

Легка атлетика Олег Дорощук Дмитро Нікітін

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