Чемпіонат Європи. Дорощук та Нікітін боротимуться за медалі у стрибках у висоту

Сьогодні, 8 березня, відбудеться третій змагальний день чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні, який проходить у місті Апелдорн, Нідерланди.

Україну представлятимуть два спортсмени – Олег Дорощук та Дмитро Нікітін, які змагатимуться за медалі у стрибках у висоту. Нагадаємо, у кваліфікації атлети подолали планку у 2,23 метра, а ось Вадим Кравчук до фіналу пробитись не зміг.

Початок фінальних змагань заплановано на 21:09 за київським часом, а пряма трансляція буде доступна на Youtube-каналі Суспільне Спорт.

ЧЄ-2025 з легкої атлетики у приміщенні. Розклад на 8 березня

11:00. Семиборство, чоловіки (раунд 60 м з/б)

11:20. Біг на 3000 м, жінки (перший раунд)

11:50. Штовхання ядра, жінки (кваліфікація)

12:00. Семиборство, чоловіки (раунд стрибків з жердиною)

13:00. Біг на 60 м, чоловіки (перший раунд) 13:40. Стрибки у довжину, чоловіки (параспортсмени)

13:45. Біг на 3000 м, чоловіки (перший раунд)

14:17. Біг на 60 м, жінки (параспортсмени)

19:40. Потрійний стрибок, чоловіки (фінал)

20:10. Біг на 60 м, чоловіки (півфінал)

20:35. Стрибки з жердиною, жінки (фінал)

20:53. Біг на 800 м, жінки (півфінал)

21:09. Стрибки у висоту, чоловіки (фінал, Нікітін, Дорощук)

21:13. Біг на 800 м, чоловіки (півфінал)

21:29. Стрибки у довжину, жінки (фінал)

21:45. Семиборство, чоловіки (фінальний раунд бігу на 1000 м)

22:10. Біг на 400 м, чоловіки (фінал)

22:40. Біг на 60 м, чоловіки (фінал)

22:50. Біг на 400 м, жінки (фінал)

Нагадаємо, вчора до фіналу стрибків у висоту пробилась Ярослава Магучіх, провівши найкоротшу кваліфікацію в кар'єрі.