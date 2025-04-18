Українські тхеквондисти здобули 2 золоті медалі на чемпіонаті Європи

Українські тхеквондисти здобули дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи з пумсе, що проходив у Таллінні, Естонія.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

До обох медалей долучилася Єва Гаврилова. Вона здобула особисте золото та перемогла у парі з Давидом Гавриловим. Загалом же українські спортсмени виграли шість медалей (2 золота, срібло, 3 бронзи).

Медалі України на чемпіонаті Європи з тхеквондо

Фристайл:

🥇Золото: Єва Гаврилова; Давид Гаврилов/Єва Гаврилова (пара) – до 17 років.

🥈Срібло: Давид Гаврилов – до 17.

🥉Бронза: Роман Білоус; Михайло Княжев/Мирослава Коваль (пара) – +17.

Традиційні командні виступи:

🥉Бронза: Євген Лантух/Микита Невєдомих/Тимофій Випасняка (юніори).

Нагадаємо, напередодні Анна Шапошник та Максим Маненков здобули золоті медалі на рейтинговому турнірі з тхеквондо класу G-2, який відбувався у Нідерландах.