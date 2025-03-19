Учасниця чотирьох Олімпіад збентежена коментарями в соцмережах про її худорлявість
Шотландська легкоатлетка Айліш МакКолган зізналася, що вона "не сприймає" коментарі в соціальних мережах щодо форми свого тіла. Її підписники часто пишуть, що вона занадто худа і побоюються, що МакКолган має розлади харчування.
Про це пише BBC.
Деякі коментарі припускали, що у неї анорексія, а її мати Ліз, срібна призерка Ігор-1988 на 10 000 метрів і колишня чемпіонка світу, описувала їх як "принизливі та образливі".
Сама Айліш наполягає, що має абсолютно здорове тіло, і вважає, що пов’язувати форму тіла з розладом харчової поведінки не варто.
"Я вже не звертаю на це уваги, мене це не зачіпає. Причина, з якої я про це говорю, полягає в тому, щоб люди не думали, що саме так вони повинні виглядати, щоб бути спортсменами.
Я здорова, моє тіло здорове. Те, що у мене така фігура, не означає, що у мене розлад харчової поведінки. Мені пишуть люди, які розповідають, що їм потрібно бігати на біговій доріжці щодня стільки часу, щоб збалансувати калорії, але це зовсім не те, що є насправді.
Я їм те, що хочу, я нормальна людина. Нещодавно я купила коробку пончиків, тому що мені захотілося пончиків", – зізналася МакКолган.
34-річна спортсменка представляла Велику Британію на чотирьох Олімпіадах поспіль, починаючи з Ігор-2012 у Лондоні. Медалей не здобувала. Її найкращих результат – 9 місце на дистанції 10 000 метрів на Олімпіаді в Токіо.
Нагадаємо, 15-річний новозеландець Сем Рут став наймолодшою людиною, яка пробігла милю (1 600 метрів) менш ніж за чотири хвилини.