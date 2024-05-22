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Колишній легкоатлет загинув на війні

Микола Дендак — 22 травня, 09:14
Колишній легкоатлет загинув на війні

Колишній легкоатлет Олег Мельничук, який доєднався до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення, загинув на війні.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Зазначається, що це сталося у ніч на 22 травня.

Мельничук не продовжив кар’єру професійного спортсмена, але постійно займався спортом і був другом багатьох зірок сучасної легкої атлетики.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що на війні загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пелешенко.

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