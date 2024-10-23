Усик продасть фото з автографом Ф'юрі для допомоги українським військовим

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександр Усик продасть фото з автографом Тайсона Ф'юрі для допомоги українським військовим.

Про це він розповів на пресконференції.

Український спортсмен з'явився на важливому івенті у костюмі персонажа з відомої гри "Хітмен". Він вийшов до журналістів з чорним кейсом, з якого потім витягнув фото з першого поєдинку боксерів, де Усик завдає удару Ф'юрі по обличчю.

Далі українець попросив свого британського колегу підписати це фото, на що Ф'юрі спокійно погодився.

Після того, як боксери пішли відповідати на запитання журналістів, Усика запитали, для чого йому це фото, на що боксер сказав наступне:

"Я продам це фото та допоможу нашим українським солдатам, ось так", – сказав Усик.

Раніше Олександр неодноразово розповідав, що хотів призупинити боксерську кар’єру та стати на захист України, але воїни, з якими він спілкувався, переконали його працювати на благо Батьківщини в рингу.

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.