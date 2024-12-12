30 млн доларів за 3 роки: легендарний Белічік очолив команду NCAA
Білл Белічік
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Легенда Національної футбольної ліги Білл Белічік очолив команду з американського футболу університету Північної Кароліни.
Про це повідомила пресслужба університету.
72-річний фахівець погодив трирічний контракт. За цей період він отримає 30 млн доларів.
Батько Белічіка, Стів, був помічником тренера в Університеті Північної Кароліни з 1953 по 1955 рік.
"Я радий можливості. Я виріс навколо футбольного коледжу з батьком і дорожив тими часами. Я завжди хотів бути тренером у коледжі, і тепер я з нетерпінням чекаю створення футбольної програми", – цитує тренера BBC.
Фахівець без роботи з лютого цього року, коли покинув "Патріотів". Нью-Інгленд він очолював з 2000 року. Під його керівництвом клуб виграв 6 разів Супербоул та ще 3 рази виходив до фіналу.
Також двічі вигравав Супербоул у якості захисного координатора разом із Джаянтс.
Нагадаємо, раніше була інформація, що він може очолити клуб НФЛ.