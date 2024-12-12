30 млн доларів за 3 роки: легендарний Белічік очолив команду NCAA

Легенда Національної футбольної ліги Білл Белічік очолив команду з американського футболу університету Північної Кароліни.

Про це повідомила пресслужба університету.

72-річний фахівець погодив трирічний контракт. За цей період він отримає 30 млн доларів.

Батько Белічіка, Стів, був помічником тренера в Університеті Північної Кароліни з 1953 по 1955 рік.

"Я радий можливості. Я виріс навколо футбольного коледжу з батьком і дорожив тими часами. Я завжди хотів бути тренером у коледжі, і тепер я з нетерпінням чекаю створення футбольної програми", – цитує тренера BBC.

Фахівець без роботи з лютого цього року, коли покинув "Патріотів". Нью-Інгленд він очолював з 2000 року. Під його керівництвом клуб виграв 6 разів Супербоул та ще 3 рази виходив до фіналу.

Welcome to Chapel Hill, Bill Belichick!



The eight-time Super Bowl Champion has officially been named our next @UNCFootball Head Coach. #GoHeels x #ChapelBill pic.twitter.com/cnngQI7gnC — UNC Tar Heels (@GoHeels) December 12, 2024

Також двічі вигравав Супербоул у якості захисного координатора разом із Джаянтс.

Нагадаємо, раніше була інформація, що він може очолити клуб НФЛ.