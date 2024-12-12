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30 млн доларів за 3 роки: легендарний Белічік очолив команду NCAA

Руслан Травкін — 12 грудня 2024, 11:20
30 млн доларів за 3 роки: легендарний Белічік очолив команду NCAA
Білл Белічік
x.com/uncfootball

Легенда Національної футбольної ліги Білл Белічік очолив команду з американського футболу університету Північної Кароліни.

Про це повідомила пресслужба університету.

72-річний фахівець погодив трирічний контракт. За цей період він отримає 30 млн доларів.

Батько Белічіка, Стів, був помічником тренера в Університеті Північної Кароліни з 1953 по 1955 рік.

"Я радий можливості. Я виріс навколо футбольного коледжу з батьком і дорожив тими часами. Я завжди хотів бути тренером у коледжі, і тепер я з нетерпінням чекаю створення футбольної програми", – цитує тренера BBC.

Фахівець без роботи з лютого цього року, коли покинув "Патріотів". Нью-Інгленд він очолював з 2000 року. Під його керівництвом клуб виграв 6 разів Супербоул та ще 3 рази виходив до фіналу.

Також двічі вигравав Супербоул у якості захисного координатора разом із Джаянтс.

Нагадаємо, раніше була інформація, що він може очолити клуб НФЛ.

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