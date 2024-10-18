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Легендарний Белічік може повернутися до роботи в НФЛ і возз'єднатися з Бреді

Руслан Травкін — 18 жовтня, 06:35
Легендарний Белічік може повернутися до роботи в НФЛ і возз'єднатися з Бреді
Білл Белічік
Скріншот ютуб-канал NFL Films

Легендарний тренер Національної футбольної ліги Білл Белічік може очолити Лас-Вегас Рейдерс.

Про це пише The New York Post з посиланням на журналіста Кірка Мініхейма.

Справа в тому, що кілька днів тому частку цього клубу придбав ексфутболіст Том Брейді, який 20 років грав під керівництвом Белічіка в Нью-Інгленд Петріотс.

Брейді спробує зробити так, щоб Білл погодився очолити Лас-Вегас. 71-річний Белічік без роботи з лютого цього року, коли покинув "Патріотів". Нью-Інгленд він очолював з 2000 року. Під його керівництвом клуб виграв 6 разів Супербоул та ще 3 рази виходив до фіналу.

Також двічі вигравав Супербоул у якості захисного координатора разом із Джаянтс.

Том Бреді НФЛ Американський футбол Білл Белічік

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