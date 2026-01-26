Бідний: Спецкомісія рекомендувала спортсменам України відмовитися від деяких турнірів з росіянами

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповів про механізм ухвалення рішень щодо поїздок українців на турніри, де присутні представники країни-агресора.

Про це він повідомив для Інтерфакс-Україна.

Бідний підтвердив, що вже були прецеденти, коли робоча група (чи спецкомісія) рекомендувала спортсменам відмовитися від поїздки. Це стосувалося випадків, коли змагання не мали статус відбіркових або стратегічно важливих, але несли високі ризики провокацій.

"Так, було кілька звернень. Наскільки мені відомо, я не є її учасником, було прийнято рішення, що немає такої нагальної потреби зараз брати участь в цих змаганнях. Тобто, це не відбіркові, не якісь важливі змагання, а ризики все ж таки є".

На питання чи нормально спортсмени ставляться до таких рекомендацій, він відповів:

"Абсолютно. Це ж не говорить про те, що спортсмени не зможуть брати участь в подальшому. Просто зараз, враховуючи обставини, враховуючи те, де будуть відбуватися ці змагання, приймалося рішення утриматись".

Міністр наголосив, що кожен український спортсмен усвідомлює: можливість змагатися на світовому рівні він здобув завдяки героїчному опору Сил оборони та українського народу. Тому атлети мають поводитися гідно, пам'ятаючи, що на них дивиться весь світ. Щодо прямих контактів, позиція однозначна:

"Зрозуміло, що нікому і в голову не прийде тиснути руку і проявляти якісь знаки пошани. Але якихось особливих рекомендацій немає", – підкреслив Бідний.

Коментуючи можливість перебування на одному постаменті з представниками країн-агресорок, міністр зазначив, що за нинішніх умов це не несе загроз.

"На постаменті не буде російських спортсменів, там будуть нейтральні, без прапора, без гімну. Тому тут сьогодні в нас немає ніяких ризиків".

Бідний додав, що ситуація зміниться лише в тому випадку, якщо міжнародні федерації спробують повернути національну символіку РФ – тоді Україна вимагатиме змін у регламентах.

Раніше Міністерство молоді та спорту України змінило свій наказ про бойкот міжнародних турнірів, на яких представники Росії та/або Білорусі будуть виступати під власним прапором.

Зауважимо, що перша версія наказу від 13 квітня 2023 року забороняла участь на усіх турнірах з білорусами та росіянами, незалежно від їхнього статусу.

Згодом, у липні 2023-го, заборону послабили. Відтоді представники України могли змагатися на тих змаганнях, де представники країн-агресорок мали нейтральний статус.