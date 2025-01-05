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Марафон кожного дня: 55-річна бельгійка за рік пробігла понад 15 тисяч км

Руслан Травкін — 5 січня 2025, 21:47
Марафон кожного дня: 55-річна бельгійка за рік пробігла понад 15 тисяч км
Хільде Досоне
instagram.com/marathonwoman366

Бельгійська бігунка Хільде Досоньє встановила світовий рекорд за кількістю подоланних марафонів протягом року – вона пробігала марафонську дистанцію кожного дня.

Про це пише Euronews.

55-річна спортсменка за рік пробігла загалом 15 444 кілометри. Вона зібрала майже 60 тисяч євро на благодійність.

"Я рада, що все закінчилося", — сказала Хільде після фінішу на останньому марафоні.

Далі вона повинна надати дані GPS, фотографії, відео та звіти свідків до організації Книги рекордів Гіннесса. У разі схвалення її буде зараховано до рекордсменів приблизно через три місяці.

Досоньє приєдналася до Уго Фаріаса, який також долав марафон 366 днів поспіль. У жіночій категорії вона перевершила поточний рекорд Ерчани Мюррей-Бартлетт у 150 днів.

Більшість її марафонів проходила на пласкій петлі навколо озера поблизу Гента, де сильний зустрічний вітер був складним завданням. Для забезпечення точності Досоньє пробігала 42,5 кілометра щодня замість стандартних 42,195 кілометрів.

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