Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Інше

Багаторазовий олімпійський чемпіон став банкрутом та винен майже 300 тисяч доларів

Володимир Максименко — 19 червня 2025, 13:36
Багаторазовий олімпійський чемпіон став банкрутом та винен майже 300 тисяч доларів
Раян Лохте (праворуч)
instagram.com/ryanlochte

Один з найбільш успішних плавців світу Раян Лохте розлучився з дружиною, після чого суспільство дізналось щодо фінансових проблем багаторазового олімпійського чемпіона.

Про це повідомило видання Usmagazine.

Так, загальний борг американця складає 270 000 доларів. З них 99 969 тисяч складають несплачені податки за 2021 та 2022 роки.

Окрім того, Лохте винен клініці Shands Teaching Hospital and Clinic 127 977 тисяч за несплачені рахунки у 2023-му. До того ж лікарня вимагає майже 40 тисяч за можливе лікування у 2024-му році.

Напередодні Лохте оголосив про розлучення зі своєю дружиною, Рей Рід, яка була зіркою Playboy у минулому десятиріччі.

40-річний плавець має у своєму активі шість золотих медалей Олімпійських ігор, остання з яких була виграна у Ріо-де-Жанейро. Те змагання завершилось для Лохте скандалом – він заявив про пограбування на вулиці, проте згодом було доведено, що ці свідчення не мають нічого спільного з реальністю.

Також на рахунку Раяна по три срібла та бронзи Олімпійських ігор. Плавець є 18-разовим переможцем чемпіонаті світу з плавання у різноманітних категоріях.

У 2018 році Лохте отримав бан за порушення антидопінгових правил, після чого завершив професійну кар'єру.

Раніше про своє банкрутство оголосив відомий жокей, який за кар'єру заробив близько 20 мільйонів фунтів.

Олімпійські ігри Плавання банкрутство

Олімпійські ігри

Макдевід, Драйзайтль, брати Ткачак та інші зірки НХЛ: збірні "привідкрили" склади на Олімпійські ігри
Олімпійський чемпіон у 35-річному віці закінчив навчання на лікаря
Учасник Олімпійських ігор отримав дискваліфікацію за побиття батогом коня
Олімпійську чемпіонку Лос-Анджелеса, яка пережила смертельну хворобу, оштрафували на 100 доларів за водіння в нетверезому стані
Серія А хоче провести матч Мілан – Комо в Австралії через Олімпіаду-2026

Останні новини