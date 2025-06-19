Багаторазовий олімпійський чемпіон став банкрутом та винен майже 300 тисяч доларів

Один з найбільш успішних плавців світу Раян Лохте розлучився з дружиною, після чого суспільство дізналось щодо фінансових проблем багаторазового олімпійського чемпіона.

Про це повідомило видання Usmagazine.

Так, загальний борг американця складає 270 000 доларів. З них 99 969 тисяч складають несплачені податки за 2021 та 2022 роки.

Окрім того, Лохте винен клініці Shands Teaching Hospital and Clinic 127 977 тисяч за несплачені рахунки у 2023-му. До того ж лікарня вимагає майже 40 тисяч за можливе лікування у 2024-му році.

Напередодні Лохте оголосив про розлучення зі своєю дружиною, Рей Рід, яка була зіркою Playboy у минулому десятиріччі.

40-річний плавець має у своєму активі шість золотих медалей Олімпійських ігор, остання з яких була виграна у Ріо-де-Жанейро. Те змагання завершилось для Лохте скандалом – він заявив про пограбування на вулиці, проте згодом було доведено, що ці свідчення не мають нічого спільного з реальністю.

Також на рахунку Раяна по три срібла та бронзи Олімпійських ігор. Плавець є 18-разовим переможцем чемпіонаті світу з плавання у різноманітних категоріях.

У 2018 році Лохте отримав бан за порушення антидопінгових правил, після чого завершив професійну кар'єру.

Раніше про своє банкрутство оголосив відомий жокей, який за кар'єру заробив близько 20 мільйонів фунтів.