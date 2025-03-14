За кар'єру заробив близько 20 млн фунтів: відомий жокей оголосив себе банкрутом

Італійський жокей Франческо "Франкі" Детторі подав заяву про банкрутство, оскільки не зміг досягти згоди з податковою та митною службою Його Величності щодо тривалої справи про ухилення від сплати податків.

Про це пише BBC.

54-річний італієць, який за свою 37-річну кар'єру здобув безліч перемог, включаючи численні перемоги в класичних британських перегонах, таких як Дербі, 2000 Гіней та Сент-Леджер.

Як пише джерело, Детторі, який зараз живе в Каліфорнії, заробив від 15 до 20 мільйонів фунтів стерлінгів лише на перегонах.

Про фінансове становище Детторі стало відомо в грудні минулого року, коли суддя Високого суду відхилив його прохання про анонімність, подане в листопаді.

Справу було порушено проти Детторі після того, як він найняв професійних податкових консультантів для нагляду за фінансовими справами його та його родини.

"Протягом останніх шести місяців мої радники працювали з HMRC ( HM Revenue and Customs – Податкове та митне управління Її Величності), намагаючись знайти рішення моєї фінансової ситуації. Я засмучений і збентежений таким результатом і радив би іншим взяти контроль над своїми фінансовими справами. Банкрутство — це важливе рішення, і його наслідки впливатимуть на мене протягом багатьох років", – сказано в заяві жокея.

Він також зробив собі ім’я за межами перегонів, будучи капітаном у програмі BBC A Question Of Sport, з’являвся в Celebrity Big Brother, а також мав сітку італійських ресторанів.

Детальної інформації про те, скільки саме заборгував Франческо немає.

Нагадаємо, нещодавно в результаті падіння з коня помер ірландський жокей.