Зірка гольфу розбурхала мережу відвертою фотосесією в білизні

Популярна гольф-інфлюенсерка Кеті Сігмонд знову опинилася в центрі уваги завдяки провокаційним світлинам.

Модель, яка має 2,6 мільйона підписників в Instagram, поділилася новою фотосесією, продемонструвавши фігуру у відвертій білизні.

На опублікованих кадрах Сігмонд позує на ліжку в обтислому комплекті, обравши кілька різних ракурсів. Знімки швидко привернули увагу її численної аудиторії в соціальній мережі.

Нагадаємо, Кеті стала відомою завдяки модельному контенту, однак свого часу також активно розповідала про захоплення гольфом, яким почала займатися кілька років тому.

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Згодом вона відійшла від спортивної тематики та зосередилася на інших публікаціях, зокрема створенні ексклюзивного контенту для платних підписників.

Раніше повідомлялося, що найсексуальніша гольфістка світу вразила фанатів гарячим образом на Геловін.