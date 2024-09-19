Чемпіонат світу з акробатики: повернути місце в еліті збірній України

У четвер, 19 серпня, в Гімарайнші (Португалія) стартує чемпіонат світу з акробатики. Турнір триватиме чотири дні, аж до неділі, а у збірної України є чудові шанси на медалі в різних дисциплінах. Наші спортсмени неодноразово в цьому сезоні завойовували призові місця на етапах Кубка світу.

Акробатика – поки ще не олімпійський вид спорту, але йде до цього статусу великими кроками. Поки що, з видів, які курує Міжнародна федерація гімнастики, в програму ОІ входять спортивна та художня гімнастика і стрибки на батуті. Але, інтерес до виду спорту, який потенційно може приносити нагороди країні на головному старті 4-річчя, постійно підвищується.

Максимальна кількість нагород

На цьогорічному чемпіонаті світу медалі будуть розіграні у всіх можливих 16 дисциплінах. Це командні змагання, а також змагання чоловічих пар, жіночих пар, змішаних пар, чоловічих четвірок і жіночих трійок у багатоборстві, балансі та динаміці, відповідно. При цьому, нинішній чемпіонат всього другий в історії, де окремо розігруються медалі в балансі, динаміці та багатоборстві. Аж до ЧС-2020 (через пандемію коронавірусу відбувся 2021-го року) на турнірі розігрували лише шість медалей – по одній у командних змаганнях і в кожній дисципліні в багатоборстві. А потім було вирішено розігрувати окремі нагороди в балансі та динаміці.

Утім, до ЧС-2000 включно, на світових першостях уже розігрувалися медалі в окремих вправах. Але, починаючи з турніру 2002-го року регламент ЧС змінився і аж до турніру-2020 медалі розігрувалися тільки в багатоборстві та командному турнірі.

Нововведення в регламенті дозволяє набагато більшій кількості учасників розраховувати на нагороди турніру. Адже є спортсмени, у яких однаково добре виходять і баланс, і динаміка, а є й ті, у кого "коронкою" є або баланс, або динаміка. Зокрема, і в збірній України, яка претендуватиме на нагороди.

З подвоєною мотивацією

На арену "Мультіусос-де-Гімарайнш" вийдуть акробати з 29 країн. Серед них – збірна України, яка є одним із лідерів, готовим поборотися за медалі. Тим паче, минулий ЧС-2022 у Баку збірна України пропустила – змагання розпочалися 10 березня, через 15 днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. І команда приїхала на цей турнір із подвоєною мотивацією.

До того ж, після повернення на міжнародну арену українські акробати повернули собі провідні позиції. Так, у 2024-му на рахунку спортсменів є низка перемог і призових виступів на етапах Кубка світу та інших престижних змаганнях.

Ще у квітні українська жіноча трійка у складі Еліни Козачанської, Карини Островської та Аліни Пугач посіла друге місце на турнірі 7th Vegas Acro Cup, що проходив в американському Лас-Вегасі. Українки виграли кваліфікацію з першим результатом у балансі та другим у динаміці, але у фінальній вправі поступилися нідерландським спортсменкам Люні Марселіс, Ісабель Дінг'ян та Секвойї Стенсме.

А вже потім послідувала серія успіхів на етапах Кубка світу. Так, наша команда виграла відразу чотири медалі на першому етапі Кубка світу в Бургасі (Болгарія). У змаганнях жіночих двійок Рузанна Вечерук і Ангеліна Чернявська були другими за підсумками кваліфікації – четверті в балансі і другі в динаміці. У фінальній комбінації українки здобули 27.710 бала і посіли третє місце після бельгійок Майсае Бууш і Сілдке Махаріс, та ізраїльської двійки Майя Велнер – Роні Коен.

Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець показали два других результату в кваліфікації змішаних двійок і посіли друге місце за підсумками фінальної комбінації, програвши переможцям Разіє Сейїдли і Агасифу Рахімову з Азербайджану менш, ніж півбала. А обидві українські жіночі трійки були в призерах за підсумками балансу, але трохи гірше виступили в динаміці. А у фінальній комбінації Карина Островська, Еліна Козачанська та Аліна Пугач посіли друге місце після представниць Бельгії. Нарешті, у змаганнях чоловічих четвірок Юрій Савка, Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш і Тарас Яруш без проблем обіграли своїх єдиних суперників, Расула Сейїдли, Ріада Сафарова, Сеймура Джафарова та Абдуллу Аль-Масайхі з Азербайджану.

На другому етапі в Майї (Португалія) змішана двійка Анастасія Семенович – Богдан Іваник виграли динаміку з високим результатом у 28 балів, а змішана пара Кривицька – Лабунець не просто виграла в динаміці, а й набрала понад 3 бали за складність та понад 18 балів за виконання. Також баланс у категорії чоловічих четвірок виграли Юрій Савка, Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш і Тарас Яруш. У цій категорії українці також показали з відривом найбільшу складність – єдині отримали понад 2 бали.

Згодом, Кривицька та Лабунець здобули перемогу на другому етапі загалом – у фінальній комбінації вони стали єдиними, хто за складність отримав понад 3 бали, а за виконання – понад 18 балів.

Потрапили до призерів Кривицька та Лабунець і на 3-му етапі Кубка світу в Жешуві (Польща). Там наш змішаний дует виборов бронзу в балансі та в багатоборстві.

Реальні претенденти на медалі

Таким чином, як і три роки тому на чемпіонаті світу в Люцерні (Швейцарія), українці реально можуть претендувати на медалі щонайменше у двох видах програми. Тоді ще не розігрувалися нагороди окремо в балансі та динаміці, а тільки в багатоборстві. Іван Лабунець із попередньою партнеркою Анітою Пирлик виборов бронзову медаль у змаганнях змішаних двійок, а квартет Юрій Савка, Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш і Тарас Яруш фінішували третіми в чоловічих групах (четвірках).

Разом з тим, розраховувати на медалі можуть не тільки вони. Як показав Кубок світу сезону-2024, на окремі успішні виступи можна розраховувати і в інших видах програми. Якщо в багатоборстві претендувати на медалі буде складно, то в балансі або динаміці – цілком можливо. Нововведення Міжнародної федерації гімнастики (FIG) з розіграшем медалей у балансі та динаміці, з ЧС-2022, істотно розширює можливості спортсменів на завоювання нагород світової першості.

Нагороди від підростаючого покоління

До речі, напередодні "дорослого" ЧС, з 12 до 15 вересня в Португалії також пройшов юніорський ЧС. І там збірна України також не залишилася без нагороди. У змаганнях чоловічих груп українська команда виборола бронзову медаль. У складі збірної України виступили Володимир Репетій, Дмитро Борщевський, Микола Сорока та Микола Хасанов.

Це свідчить про те, що в Україні продовжує успішно працювати школа акробатики, яка постійно поповнює резерв національної команди молодими і перспективними атлетами. І це не може не радувати з точки зору перспективи.

Зіркові 90-ті та "нульові"

Тим часом, на зорі Незалежності збірна України неодноразово посідала призові місця в командному заліку чемпіонату світу. Так, у 1994, 1996, 1999, 2008 та 2010-му роках команда посідала третє місце, а у 1997 та 2006 – українці були другими у світі. В історію світової акробатики вписали свої імена Юрій Педоренко, Григорій Дученко, Олена Чабаненко – п'ятиразова чемпіонка світу.

Однак, чемпіонат світу-2010 став останнім, де збірна України потрапила до Топ-3 найсильніших у світі. А потім... Шість ЧС поспіль українці перебувають поза трійкою найкращих у командному заліку. І, звісно, це ще одна мотивація для команди, яка вже сьогодні починає боротьбу за медалі головного турніру року в Португалії.

Молодий вид спорту

Нинішній чемпіонат світу є 29-м за ліком. Вид спорту відносно молодий, перший чемпіонат світу відбувся рівно 50 років тому, 1974 року. Відтоді турнір відбувався раз на два роки до 1994, а потім – з 1994 по 2000 щорічно. Однак після 2000 року турнір повернувся до звичного дворічного циклу, який порушився лише одного разу, через пандемію коронавірусу. З травня 2020-го змагання в Женеві (Швейцарія) було перенесено на липень 2021-го. А вже в березні 2022-го наступний ЧС відбувся в столиці Азербайджану Баку.

З ЧС-2022 почалося відсторонення Росії від міжнародних змагань, яке діє й досі. Колись фаворит усіх найбільших змагань (на ЧС-2021 вибороли 5 золотих медалей із шести) на ЧС-2024 у Португалії росіяни знову не вийдуть на поміст. Тим часом, команди СРСР/Росії виграли в загальному заліку 23 з 28 попередніх чемпіонатів світу. Лише одного разу вони поступилися Болгарії (1988), двічі – Китаю (1994, 1996) і ще раз – Великій Британії (2010). А на попередньому ЧС-2022, за відсутності росіян, перемогла збірна Бельгії, яка випередила команди Португалії та США.

Склад збірної України

Чоловічі двійки: Софроній Давиденко – Іван Горлач, Андрій Чепелюк – Максим Юшак.

Жіноча двійка: Ангеліна Чернявська – Рузана Вечерук

Змішані двійки: Анастасія Семенович – Богдан Іваник, Єфросинія Кривицька – Іван Лабунець.

Чоловічі четвірки: Станіслав Кукурудз – Юрій Пуш – Юрій Савка – Тарас Яруш

Жіночі трійки: Еліна Козачанська – Карина Островська – Аліна Пугач, Тетяна Демиденко – Анастасія Гринюк – Діана Васильєва