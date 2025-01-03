Літтлер переграв ван Гервена та став чемпіоном світу з дартсу

У п'ятницю, 3 січня, відбувся фінал чемпіонату світу з дартсу, в якому зустрілись Люк Літтлер та Майкл ван Гервен.

Перемогу здобув 17-річний спортсмен з Великої Британії із загальним рахунком 7:3.

Літтлер виграв перші чотири сети, один за одним оформлюючи дабл-10 та дабл-топи.

П'ятий сет залишився за триразовим чемпіоном світу, який набрав 132 очки.

Втім, у шостому сезоні британець знов набрав дабл-10, збільшивши свою перевагу.

Наступний сет залишився за нідерландцем, але вже восьмий сет виграв Літтлер, здійснивши брейк за 11 кидків дротика.

Досвідчений ван Гервен не збирався здаватись, та забрав перемогу у дев'ятому сеті.

Втім, Літтлер все ж виграв свій сьомий сет та став чемпіоном світу з дартсу.

Чемпіонат світу з дартсу-2025

Фінал, 3 січня

Лондон, Велика Британія, Alexandra Palace

Призовий фонд – $2,500,000

Люк Літтлер (Велика Британія) – Майкл ван Гервен 7:3

Відзначимо, що завдяки цій перемозі Літтлер став наймолодшим чемпіоном світу з дартсу в історії.