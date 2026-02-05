Швеція обіграла Німеччину, Італія здобула вольову перемогу над Францією на Олімпіаді-2026

Сьогодні, 5 лютого, відбулось два матчі з жіночого хокею на Зимових Олімпійських іграх-2026.

Збірна Швеції упевнено обіграли збірну Німеччини. Зустріч завершилась з рахунком 4:1, двома шайбами у ворота суперниць відзначилась Ліна Юнгблум, що виступає за Монреаль Віктуар.

Також господарки турніру італійки виявились сильнішими за представниць Франції, здобувши вольову перемогу.

Зимові Олімпійські ігри-2026

Груповий етап, жінки

1 тур, 5 лютого

Група B

Швеції – Німеччина 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Італія – Франція 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Сьогодні, 5 лютого відбудеться ще один поєдинок у межах жіночих змагань з хокею:

17:40. США – Чехія

У групі B окрім Швеції, Німеччини, Італії та Франції за путівки до плейоф побореться й Японія. Перші три колективи в цій групі вийдуть до 1/4, де на них очікуватимуть команди з групи A, а саме США, Чехія, Фінляндія, Канада та Швейцарія.

Турнірна таблиця

Зауважимо, що гра стала стартовою в дисципліні на Олімпіаді через форс-мажор, що виник у збірної Фінляндії, де гравчині заразились норовірусом. Через це матч Фінляндія – Канада було перенесено на 12 лютого.

Зазначимо, що норовірус, який іноді називають хворобою зимової блювоти, є найпоширенішою причиною гастроентериту. Перебіг хвороби характеризується діареєю без крові, блювотою, болем у животі. Також може спостерігатися лихоманка або головний біль.