Абсолютна несподіванка: Сидьорко – про емоції від ролі прапороносиці на відкритті ОІ-2026

Денис Іваненко — 5 лютого 2026, 15:55
Абсолютна несподіванка: Сидьорко – про емоції від ролі прапороносиці на відкритті ОІ-2026
Єлизавета Сидьорко
Інстаграм

Єлизавета Сидьорко та Владислав Гераскевич будуть прапороносцями України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026.

Українська шорт-трекістка прокоментувала цю подію для НОК України.

Для спортсменки з Сумщини це буде дебютна Олімпіада. Вона зізналась, що не очікувала отримати таку честь.

"Для мене це було абсолютною несподіванкою. Я, звичайно, зраділа, бо мало того, що я поїду на Ігри, так ще й їх відкриватиму. Я не могла в це повірити", – сказала Сидьорко.

Вона розповіла, що першою дізналася мама, яка була надзвичайно рада за доньку, а тато, який захищає Україну на фронті, ще раніше питав, чи буде Єлизавета нести прапор. Для неї це момент великої гордості.

"Я впевнена, що тато пишається мною та тим, що я беру участь в Олімпійських іграх, а зараз ще й тим, що я їх відкриватиму з українським прапором у руках. Для мене це більше про момент гордості за себе, свої старання, також про привернення уваги до українського шорт-треку та його подальшого розвитку.


Водночас це відповідальність за свій виступ на змаганнях. Мені хочеться дійсно проявити себе з кращої сторони і показати, що як і я, так і шорт-трек взагалі вартує уваги суспільства", – розповіла спортсменка.

Зазначимо, що Сидьорко стане першою представницею України у жіночому шорт-треку з 1998 року.

Раніше повідомлялось, як Владислав Гераскевич відреагував на отримання статусу прапороносця.

Матч жіночих збірних Фінляндії та Канади на Олімпіаді перенесли через норовірус


