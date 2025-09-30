Дворазова чемпіонка світу серед юніорів пропустить весь сезон через серйозну хворобу

Дворазова чемпіонка світу зі стрибків на лижах з трампліна серед юніорів словенкаТіна Ерзар розпочинає тривалий курс лікування. На шийному хребці виявлено аневризмальну кістку – доброякісну, неракову, але дуже серйозну пухлину.

Про це повідомляє Sport.de.

Свій діагноз вона дізналася 28 серпня, коли прийшли результати обстежень.

" Той день мене зламав. Я знала, що пропущу Олімпіаду. Я боялася того, що чекає попереду, і мені потрібен був час, щоб психологічно відновитися", – сказала Ерзар.

Її лікування вже розпочалося, і вона не відчуває жодного болю. За словами Ерзар, процес одужання триватиме близько року.

"Якщо це спрацює, я буду найщасливішою дитиною за життя. Це буде найбільша перемога в моєму житті. Давайте молитися і вірити, що все буде добре", – заявила 17-річна спортсменка.

Відомо, що цього сезону вона працюватиме експертом на словенському телебачені.

