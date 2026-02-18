Як підтримують Україну на Олімпіаді: шведи скандують "Freedom", італійці "Forza Ucraina", латвійці "Дуже дякуємо!"

З першого дня роботи на XXV зимових Олімпійських іграх в Мілан-Кортіна-2026 кореспондент Чемпіона щоденно чує теплі слова підтримки від місцевих мешканців та фанів з інших країн, як прилетіли до Італії вболівати за своїх.

НОК України традиційно екіпірує вітчизняних журналістів, які отримали акредитацію на Ігри. Цього разу українська квота склала 9 журналістів та 3 фотографи. Відповідно, ми працюємо на локаціях у формі олімпійської збірної України. Більшість фанів і волонтерів сприймають нас за представників синьо-жовтої дружини й часто-густо підходять до нас зі словами підтримки, тиснуть руки, а іноді роблять спроби обійняти.

Опишу один типовий день, який ми провели з колегою, радіожурналістом Леонідом Веселковим. Ще в трамваї до нас підходили італійці. Вони міцно тиснули руки і голосно скандували "Forza, Ucraina" (Вперед, Україно).

Біля Міланського собору Duomo ми зустріли невеличку групу латвійців. Прибалти, одягнені в куртки з написом Latvia, повернулись до нас, простягнули догори руки і майже без акценту сказали українською "Дуже дякуємо!".

Через 20 хвилин ми зустріли родину шведів, одягнену в їхні національні кольори. Двоє дітей, побачивши нас, стали скандувати "Freedom" і в такт плескати в долоні. Дорослі стали їм дружньо допомагати. Дітям було років по 12.

Це була неочікувана й дуже емоційна імпровізація. Шкодую лише, що в той момент не запропонував великій шведській родині сфотографуватися разом. А ще через 10 хвилин ми зустріли групу канадійців, які святкували перемогу своєї комнади. Вони стали обіймати нас за плечі і скандувати "Go, Ukraine".

Паралельно за день ми отримали близько 10 запитів від волонтерів та фанів щодо обміну українських значків. Пам'ятаю, що ще під час екскурсії в олімпійському селищі UA "піни" мали найбільшу популярність. Та й на церемонії відкриття Ігор публіка на "Сан-Сіро" голосніше зустрічала лише італійців.

Тож ми бачимо, що підтримка України з боку італійців, канадців, представників Скандинавії та країн Балтії лишається на стабільно високому рівні, не дивлячись на розмови про "втому від війни".

Завдяки ЗСУ в очах багатьох народів ми і досі виглядаємо героями. Хоча викликів теж вистачає. Італійський прибиральник у моїх апартаментах, судячи з нашої розмови, був русофілом. За розмовою з ним можна простежити, як діють російські наративи.

Він запитав, скільки українців зараз розмовляють рідною мовою. Я відповів, що 60-70 відсотків. Прибиральник перепитав: 60-70 чи 16-17 відсотків. Коли ж я сказав, що в будь-якому випадку 95 відсотків українців ненавидять Путіна, він вирішив закінчити розмову.

Максим Розенко, Чемпіон з Мілана