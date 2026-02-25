У Шотландії вшанували загиблих українських спортсменів, про яких світу нагадав Гераскевич

У Глазго вшанували пам'ять загиблих українських спортсменів, про яких під час Олімпійських ігор 2026 нагадав світу скелетоніст Владислав Гераскевич.

Мітинг в найбільшому місті Шотландії, який організувала Асоціація українців у Великій Британії (AUGB) Глазго (Glasgow), був присвячений 4-й річниці початку повномасштабної російської агресії в Україні.

У заході взяв участь консул України в Шотландії Андрій Мадзяновський, який до 2024 року працював на посаді віцепрезидента київського Динамо та близько 400 українців.

"Ми зібралися разом, щоб згадати, вшанувати та висловити солідарність з Україною. Демонстрація на St Enoch's Square – це момент єдності, можливість виступити проти агресії і стати поруч із тими, хто продовжує боротися за свободу та суверенітет України. І тих, хто, на жаль, вже загинули за нашу країну. Враховуючи, що кілька днів тому закінчилися Олімпійські ігри-2026, ми вшанували і загиблих українських спортсменів. Звідти ми разом пройшлися ходою до Glasgow Cathedral, де відбувся пам'ятний захід "Invicta Ukraine". Це більше, ніж просто вшанування пам'яті – це заклик до дії. Нагадування про те, що боротьба України – це не лише боротьба за власне існування, а й за цінності свободи, гідності та справедливості, які об'єднують нас усіх", – розповіла авторка Чемпіона та координаторка івентів АUGB Glasgow Владислава Розенко.

Максим Розенко

Чемпіон нагадує, фото яких загиблих спортсменів були на шоломі Владислава Гераскевича:

Дмитро Шарпар (21.12.1997 – 23.01.2023) – український фігурист (парне катання), учасник юнацьких Олімпійських ігор 2018, віцечемпіон України, загинув під Бахмутом, захищаючи Україну.

Максим Галінічев (29.08.2000 – 10.03.2023) – український боксер, призер юнацьких Олімпійських ігор-2018, військовослужбовець ЗСУ.

Євген Малишев (10.03.2002 – 1.03.2022) – біатлоніст та солдат військовослужбовець, загинув поблизу Харкова.

Андрій Куценко (28.12.1989 – 3.07.2024) – велогонщик (трек), майстер спорту України міжнародного класу, військовослужбовець ЗСУ, загинув під час бойового зіткнення у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Олексій Логінов (25.11.1999 – 8.11.2023) – хокеїст, бронзовий призер чемпіонату України, військовослужбовець Національної гвардії Україн (НГУ), загинув, рятуючи пораненого побратима під час бойового завдання.

Карина Бахур (05.12.2007 – 18.11.2025) – чемпіонка Європи з кікбоксингу та козацького двобою, загинула внаслідок атаки РФ по Берестину Харківської області.

Андрій Яременко (13.12.1999 – 04.12.2025) – борець греко-римського стилю, призер чемпіонатів України, , оператор безпілотних систем 115-ї окремої бригади ТрО, загинув на Запорізькому напрямку.

Федір Єпіфанов (31.01.2004 – 11.12.2023) – фехтувальник на рапірах, майстер спорту, член національної збірної України. .

Катерина Троян (28.04.1993 – 06.06.2025) – легкоатлетка, військовослужбовиця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, операторка FPV-дронів, загинула під час виконання бойового завдання.

Володимир Андрощук (10.01.2001 – 25.01.2023) – легкоатлет, чемпіон України U20 з десятиборства, військовослужбовець, загинув під Бахмутом.

Олексій Хабаров (25.04.1994 – 19.08.2025) – майстер спорту України міжнародного класу з кульової стрільби, багаторазовий чемпіон України, військовослужбовець ЗСУ, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Дар'я Курдель (23.01.2002 – 09.07.2022) – багаторазова переможниця міжнародних змагань зі спортивних танців, чемпіонка України. Загинула внаслідок ракетного обстрілу Кривого Рогу з боку РФ під час тренування.

Іван Кононенко (26.07.1983 – пом. 2024) – стронґмен, призер і переможець численних змагань, військовослужбовець, зник безвісти під час боїв у Курській області, захищаючи Україну.

Катерина Дяченко (2011 – 10.03.2022) – українська художня гімнастка, загинула разом із батьком під час авіаудару російських військ у Маріуполі. Матір та брат потрапили до лікарні, яку згодом також було знищено авіаударом. Загинула уся родина.

Вікторія Івашко (2014 – 01.06.2023) – українська спортсменка, займалася дзюдо, загинула разом із матір'ю під час російського обстрілу Києва.

Павло Іщенко – український чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу, чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства: у 2022, 2023, 2024, 2025 роках. Загинув під час виконання бойового завдання в жовтні 2025 року.

Микита Козубенко – спортсмен та тренер, майстер спорту зі стрибків у воду, багаторазовий чемпіон і призер національних змагань, загинув під час виконання бойового завдання 8 червня 2025 року.

Роман Поліщук – легкоатлет (спеціалізація – стрибки у довжину), військовослужбовець 206-го батальйону 241-ї бригади, загинув під Бахмутом в березні 2023 року.

Максим Розенко, Чемпіон з Глазго