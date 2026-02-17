Зайцю не до сну, коли вовк поруч: Еталонний етап Джими в легендарній олімпійській естафеті в Сочі

В історії спорту завжди знайдуться моменти, які можна довго смакувати, переповідати їх навіть через десятиліття, про них згадують в літописах, знімають кіно і на них навчають прийдешні покоління.

У жіночому біатлоні такою є надяскрава перемога жіночої української четвірки в естафеті на Олімпіаді-2014. Про неї вже багато написано, зафільмовано та сказано. Це буде продовжуватись ще довго.

Ми згадаємо частину цієї легендарної звитяги – другий етап у виконанні Юлії Джими. І не лише тому, що киянка – єдина хто з тієї dream-team дійшла до зимових Ігор-2026. Першою чергою через абсолютно еталонну гонку, яка провела на той час 23-річна спортсменка.

Будеш другою, щоб стати першою

На Юлію Джиму в естафетній гонці "почепили" другий етап з чотирьох. При всій повазі та тодішніх авансах, довірити перший етап учорашній юніорці було б ризиковано. Вага цього старту була настільки високою, що будь-який мінімальний ризик максимально виключався. Хоча на той час Юля вже й приміряла естафетне "золото" на етапі Кубку світу в Обергофі.

Але Олімпіада – це змагання іншого розливу. Натомість Віта Семеренко на той час була більш битою міжнародним досвідом, як нині кажуть, у праймі. Почати командну гонку з такого бійця – це розкіш! Мати таку атлетку для стартового етапу – це знахідка. Юлі, очевидно, відводилась роль "не зіпсуй каші, а партнерки все доварять самі". І, можливо, самі не очікували від неї такого дива…

В очах немає страху, у стрільбі – холоднокровність, ноги – вогонь!

У трансляцію потрапив показовий кадр. Учасниці другого етапу повернули голови в бік траси, де тривала боротьба на фініші першого етапу. І українка Джима, і росіянка Зайцева виглядали своїх та відраховували секунди до того як вступити в запеклий бій. У господарки погляд видався дещо зверхнім, занадто впевненим. У Юлії – дещо тривожним, але точно не переляканим. Хоча можна лише уявити, що в "дівчиська" творилося на душі. До того ж на трибунах тоді перебувала мама…

Італійка Доротея Вірер, Віта Семеренко та росіянка Романова в коридор передачі з останніх сил вриваються майже синхронно, Італія попереду на 6 секунд, Джима та Зайцева вступають в боротьбу одночасно. Дещо позаду Сполучені Штати. Тепер буде легше, бо саме очікування часто в спортсменів, особливо недосвідчених, забирає більше енергії, ніж боротьба на трасі.

Віта Семеренко проти Доротеї Вірер, Сочі-2014

Ніколь Гонтьє далеко не лідерка італійської команди, тому й втекти далеко не може. А Джима весь час "сидить на спині" росіянки. Іноді здається, що більш швидкісна та досвідчена Зайцева "смикає" Юлію темпом аби збити їй ритм перед стрільбою – цей прийом сильніші використовують часто.

Стрільба лежачи, стрільба на Майдані в рідному для Юлі Києві. Шалена відповідальність…

Італійка дуже швидко потягнулася за додатковими патронами (в естафеті дається три додаткових постріли, щоб влучити в незакриті мішені).

Українка візуально спокійно вмостилась на килимок, коли суперниці вже вели вогонь. Та так вели, що Гонтьє пішла на штрафні кола, Зайцева також має промах. А її снайперська величність Юлія Джима – тихенько усе в ціль. І вже вона проміжний лідер етапу. До речі, вітру на стрільбищі майже не було, умови для стрільби шикарні, ними лише треба вміти скористатись...

Дивіться, хто у вашому домі господар

Перевага на дистанції умовна – півтори секунди. Уся боротьба на етапі – попереду, ще одна стрільба та три кілометри важкої боротьби. На таких змаганнях – це як марафон. У цих трьох кілометрах – ледь не все життя. Спортсменки, родини, тренерів, мільйонів уболівальників.

Юля не відстає, активно працює проти суперниці в підйом. Юлія терпить, після першої вдалої стрільби з'явилась дуже необхідна в такій ситуації впевненість. Але все ближче Габріела Соукалова, вона вже підняла Чехію на третє місце. А лідерки лижа в лижу мчать до стадіону – стріляти стоячи.

Юлія Джима та Ольга Зайцева (на задньому плані)

Джима грамотно стає в спину суперниці, нехай та протягне на собі, це ж від неї вимагають лідерства. Юля все ж таки обходить росіянку аби зайняти саме перший килимок. Можливо, відчувала якісь вітрові нюанси, можливо, саме з нього робила пристрілку перед гонкою, а може й психологічний тиск!? Мовляв, дивіться, хто у вашому домі господар! Цей трюк також часто беруть в роботу. Лише прицілились, а на килимку вже й потужна чешка, починається перестрілка! Нерви Зайцевої здали на третьому пострілі, Юля максимально влучна. Росіянка втрачає секунди на перезаряджання та додатковий постріл, а Джима, зробивши справу, починає втечу.

Це була "біатлонна павутина", бо так закрутила всім голови!

Прекрасна друга серія чотирисерійного блокбастеру

Перевага українки – 9 секунд. У межах півхвилинного гандикапу Чехія та Норвегія.

На затяжному підйомі перед стадіоном Джима остаточно знищить зіркову росіянку, багаторазову олімпійську чемпіонку. А забіг разом з підопічною тренера Григорія Шамрая – окрема окраса телевізійної трансляції.

Зайцева бореться, але вже з Соукаловою, чешка її наздогнала. Юлія пішла на передфінішний спуск, в кадрі одиноко промайнула Валентина Семеренко. Їй доведеться продовжувати почату Юлею, а на першому етапі сестрою Вітою, велику справу.

Етап у виконанні Валентини, то окрема незабутня серія – трилер з елементами психологічної драми. Якось згадаємо в деталях і її.

А, загалом, про всю гонку напрошується чотирисерійний фільм, і це був би біатлонний "Оскар". Юлія Джима свою роль у другій серії зіграла так, ніби на сцені все життя. Публіка в "залі" була в печалі, радість вирувала в глядачів, які насолоджувались спектаклем з України.

Юлія Джима, естафета 4х7,5 км, Олімпійські ігри-2014

А що було далі – знає весь світ. Україна (Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна) здобула історичне золото Олімпіади-2014!

Після того етапу розпочався новий етап в житті. Юлія після тієї звитяги перепробувала різні відрізки в естафеті. Склад формується залежно від наявних в команді спортсменок, їхнього поточного рівня та характеристик. Вона була і стартером, і фінішером. Але на двох наступних Олімпіадах (Пхенчхан-2018, Пекін-2022) вже не вийшло. У житті кожного спортсмена є головний старт, як в актора – роль. Роль, яка в серці назавжди. Мабуть, згадана нами була саме тією.

Загалом, ця історія довела, наскільки важливою в спорті найвищих досягнень є психологія. Біатлоністка, опинившись в оточенні зірок світового масштабу, не злякалась і проявила найкращі якості в найнеобхідніший момент. У момент істини, тут і зараз. Бо наступного шансу може й не бути.

Через відсутність таких чеснот чимало сильних спортсменів так і не стали чемпіонами.

23-річна киянка Юлія Джима змогла. Зараз їй 35. Олімпіада-2026 – останній етап її зіркової естафети…