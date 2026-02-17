Українська правда
Швейцарія – Італія: прогноз букмекерів на матч плейоф Олімпіади-2026

Швейцарія – Італія: прогноз букмекерів на матч плейоф Олімпіади-2026

Станіслав Лисак — 17 лютого 2026, 11:19
Сьогодні, 17 лютого, відбудуться перші матчі плейоф Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.

У одній зі стартових ігор 1/8 фіналу збірна Швейцарії зіграє з господарем турніру, Італією. Переможець цієї пари зіграє проти Фінляндії у чвертьфіналі турніру.

Беззаперечним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є саме швейцарська національна команда. На їх перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,03. Успіх Італії вважатиметься сенсацією і оцінюється як 1 до 12,50.

Нагадаємо, що на груповому етапі Швейцарія посіла друге місце в квартеті A з Канадою, Чехією та Францією. Швейцарці без проблем перемогли французів, у овертаймах здолали чехів і зазнали поразки від канадців.

Італія своєю чергою програла всі три матчі в "групі смерті" з Словаччиною, Фінляндією та Швецією. Загалом господарі турніру пропустили 19 шайб, закинувши всього 4.

