Швеція – Латвія: прогноз букмекерів на матч плейоф Олімпіади-2026
Сьогодні, 17 лютого, відбудуться перші матчі плейоф Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.
У матчі 1/8 фіналу збірна Швеції зіграє з Латвією. Поєдинок запланований на 22:10 за київським часом, а переможець вийде в наступному етапі на США.
Однозначним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є шведська команда. На перемогу "трьох корон" можна поставити з коефіцієнтом 1,08. Успіх Латвії вважатиметься сенсація і оцінюється як 1 до 8,40.
На груповому етапі Швеція посіла третє місце у "групі смерті" зі Словаччиною та Фінляндією. "Три корони" перемогли словаків та господарів турніру, Італії, але за додатковими показниками пропустили суперників напряму в 1/4.
Латвія стала останньою в групі C, програвши США та Данії, єдина перемога латвійці була над збірною Німеччини.