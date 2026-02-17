Швеція – Латвія: прогноз букмекерів на матч плейоф Олімпіади-2026

Сьогодні, 17 лютого, відбудуться перші матчі плейоф Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.

У матчі 1/8 фіналу збірна Швеції зіграє з Латвією. Поєдинок запланований на 22:10 за київським часом, а переможець вийде в наступному етапі на США.

Однозначним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є шведська команда. На перемогу "трьох корон" можна поставити з коефіцієнтом 1,08. Успіх Латвії вважатиметься сенсація і оцінюється як 1 до 8,40.

На груповому етапі Швеція посіла третє місце у "групі смерті" зі Словаччиною та Фінляндією. "Три корони" перемогли словаків та господарів турніру, Італії, але за додатковими показниками пропустили суперників напряму в 1/4.

Латвія стала останньою в групі C, програвши США та Данії, єдина перемога латвійці була над збірною Німеччини.