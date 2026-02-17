Німеччина – Франція: прогноз букмекерів на матч плейоф Олімпіади-2026

Сьогодні, 17 лютого, відбудуться перші матчі плейоф Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.

У стартовій грі 1/8 фіналу збірна Німеччини зустрінеться з Францією. Переможець цієї пари зіграє проти Словаччини у чвертьфіналі турніру.

Однозначним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є німецька національна команда. На їх перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,09. Успіх Франції вважатиметься сенсація і оцінюється як 1 до 7,80.

Нагадаємо, що на груповому етапі Франція не здобула жодної перемоги в квартеті з Канадою, Чехією та Швейцарією.

Німеччина водночас посіла друге місце у групі з США, Данією та Латвією. Німці здобули всього одну перемогу, здолавши Данію, але за додатковими показниками вийшли виявились вище.