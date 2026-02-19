Канада – Фінляндія: прогноз букмекерів на півфінал Олімпіади-2026

Збірні Канади та Фінляндії проведуть матч 1/2 фіналу Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.

Поєдинок запланований на п'ятницю, 20 лютого, стартова сирена пролунає о 17:40 за київським часом.

Однозначним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є канадська команда. На перемогу "кленових листків" можна поставити з коефіцієнтом 1,25. Успіх фінів вважатиметься сенсацією і оцінюється як 1 до 4,00.

На шляху до півфіналу Канада в овертаймі здолала Чехію, а Фінляндія зуміла камбекнути в грі зі Швейцарією. Обидва колектива напряму вийшли в 1/4 фіналу.