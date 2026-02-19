Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Канада – Фінляндія: прогноз букмекерів на півфінал Олімпіади-2026

Станіслав Лисак — 19 лютого 2026, 17:44
Канада – Фінляндія: прогноз букмекерів на півфінал Олімпіади-2026

Збірні Канади та Фінляндії проведуть матч 1/2 фіналу Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.

Поєдинок запланований на п'ятницю, 20 лютого, стартова сирена пролунає о 17:40 за київським часом.

Однозначним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є канадська команда. На перемогу "кленових листків" можна поставити з коефіцієнтом 1,25. Успіх фінів вважатиметься сенсацією і оцінюється як 1 до 4,00.

Читайте також :
Хокей на Олімпійських іграх-2026. Розклад та результати матчів

На шляху до півфіналу Канада в овертаймі здолала Чехію, а Фінляндія зуміла камбекнути в грі зі Швейцарією. Обидва колектива напряму вийшли в 1/4 фіналу.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри-2026

Жіночі змагання з керлінгу перенесли через снігопад
Лідера Канади не виключили з півфіналу Олімпіади-2026
Друге золото Іспанії в історії: Кардона Колл виграв спринт в лижному альпінізмі
Що ви знаєте про виступи українців на зимових Олімпіадах. ТЕСТ
Олімпіада-2026. 19 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік